Recept van de dag: Gemberlimonade

Er lag toevallig een groot stuk in huis en er waren ook een paar geelwortelstukjes. Met heel veel zwarte peper in de blender, water erbij en draaien. Mijn blender kan ook verwarmen dus op de soepstand. Dan zeven en bewaren in een fles met een plopdop. Iedere dag een borrelglas daarvan. Bij de eerste slok was ik zeker dat geen enkel virus dat ooit zou overleven. Maar bewijzen kan je niets. Wat ik zeker weet is dat je ervan afvalt, echt, en dat je keuken onder gele vlekken zit die je er nooit meer uitkrijgt. Na drie van deze flessen had ik er genoeg van.

Een paar weken later begon de salie in mijn kruidentuin uitbundig te groeien. Ik begon met het drinken van salie thee. Iedere ochtend drie bladen in een kop. Heet water en later nog een keer als het op was. Toen las ik dat salie vol vitamine K zit. Mensen met hoge vit K, doorstaan een coronacrisis beter. Nou, dat was goed dus. En toen las ik dit recept: Verhit gember, suiker, citroensap, kruidnagels, peperkorrels en gemalen komijn met een halve liter water. Roer tot de suiker is opgelost, pruttel 50 minuten. Zeef en zet je limonade in de koekkast. Serveer met een scheut water of bubbelwater, klontje ijs, en een takje munt. Saliethee en gemberlimonade. Doen!

Nodig voor 2 personen:

- 3 cm gemberwortel, geschild en geraspt

- 80 g suiker

- sap van 2 citroenen

- 2 kruidnagels

- 2 korrels zwarte peper

- mespunt gemalen komijn

- takje munt