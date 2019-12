Recept van de dag: Indische mosselen

En nu komt het: stamp kemirinoten met de trasi, de ketoembar en de djinten in een vijzel fijn, doe er de sjalotjes, knoflook en rode peper en de kleine rawits bij. Wrijven tot je een pasta hebt. Dat is dan de boemboe. Nou denk je misschien: wat een enorm werk maar dat valt reuze mee. Natuurlijk mag je de keukenmachine gebruiken en de boel heel klein malen, desondanks nog even in de vijzel. Maakt de smaak pas echt fijn.

Verhit een wadjan of wok op hoog vuur, fruit de boemboe vijf minuten, schep de mosselen erbij en laat kleuren. Paar blaadjes djeroek poeroet erbij. Dan dikke kokosmelk, scheutje water, suiker en zout, of hoog vuur laten koken tot de olie vrijkomt en de saus wat is ingekookt. Serveer met gebakken rijst.

En natuurlijk wat frisse groente en een beetje zuur erbij, al is het een augurk. Ik zit opeens aan een Indische kerstrijsttafel te denken? Zullen we dat eens doen?

Nodig voor gezellige tafel vol:

• 2 kg mosselen

• 3 eetl olie om in de bakken

• 2 djeroek poeroetblaadjes

• 1 ½ dl dikke kokosmelk

• 1 theel suiker

• 1 theel zout

Voor de boemboe:

• 3 sjalotjes, fijngehakt

• 3 tenen knoflook, fijngehakt

• 1 Spaanse peper, zonder zaadjes, fijngesneden

• 3 rawits, fijngehakt

• 5 gepofte kemirinoten

• ½ theel trasi bakar

• 1 theel ketoembar

• ½ theel djinten