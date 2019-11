Lezersreis: in luxe langs Indiase parels

De moderne en comfortabele Deccan Odyssey biedt luxe compartimenten met privé badkamer. In het midden van de trein bevinden zich de 2 sfeervol ingerichte restaurantrijtuigen en een gezellig barrijtuig. Verder treft u een lounge-rijtuig en een uniek wellness- en fitnessrijtuig aan. De trein heeft plaats voor maximaal 88 gasten. Na elke excursie keert u terug in de vertrouwde omgeving van uw comfortabele ‘hotel op rails’.

Reis vol hoogtepunten

Na een kort verblijf in Mumbai (Bombay) stapt u aan boord van de Deccan Odyssey. Deze luxe trein neemt u in 8 dagen mee naar Delhi. Onderweg worden bezienswaardige plaatsen bezocht als Vadodara, Udaipur, Jodhpur en Jaipur. Natuurlijk ontbreekt een bezoek aan de Taj Mahal in Agra niet. Tevens staat een safari door het Ranthambore National Park op het programma. Hier kunt u o.a. tijgers spotten.

Geniet na de treinreis van het luxe 5* Ananda in The Himalayas Resort, een van de beste Aryuveda resorts van India. Dé plek om te te genieten van de prachtige ligging aan de voet van de Himalaya. De reis eindigt met een aantal dagen in Delhi.

Onze deskundige reisbegeleider Maria Dalmeijer zal u vergezellen op de boeiende reis. Zij is indoloog en kan als geen ander vertellen over de cultuur en gewoonten in India.

Prijs en reisdata

All-inclusive 17-daagse reis

vanaf €11.955 p.p.

Reisdata

7 – 23 okt 2020

Inbegrepen

• Vluchten met KLM

• retourvlucht Delhi – Dehradun

• 3 nachten in 5* Oberoi hotel Mumbai

• 7 nachten aan boord van de luxe Deccan Odyssey

• Alle maaltijden, alcoholvrije drankjes, koffie en thee tijdens de treinreis

• 3 nachten in 5* Ananda in the Himalayas Resort

• 2 nachten 5* hotel Imperial Delhi

• Alle excursies volgens programma

• Arts aan boord

• Nederlandse deskundige reisbegeleiding

Reserveren:

Incento Treinreizen

Tel 035-6955111 of info@incento.nl

www.incento.nl