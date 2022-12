In de auto of in bed: zo is er het afgelopen jaar online vergaderd

Zoom Video Communications heeft onderzoek gedaan naar gebruikersgewoonten. Daaruit blijkt onder meer dat de meeste Zoom-gebruikers vergaderen vanaf hun werkplek. Maar ook vanuit de auto (43%) en vanuit bed (25%) loggen we graag in. 19% zoomt vanuit een café, 18% vanaf het vliegveld en 14% pakt het gezond aan door tijdens het wandelen of joggen een virtuele vergadering op te pakken.

De meerderheid van de Zoom-gebruikers (58%) zet de camera aan. Bijna een derde maakt alleen dat gedeelte van hun werkplek schoon dat in beeld komt.

Mute

Steeds meer gebruikers weten om te gaan met de mute-knop. Waar 71% van de mensen de ander in 2021 er nog regelmatig aan moest herinneren het geluid aan te zetten, is dat dit jaar gedaald naar 52%.

Huisdier

Wat gebeurde er verder tijdens online meetings? In 28% van de meetings verscheen een huisdier in beeld. Bij millennials was de kans dat een kind opdook tijdens een vergadering het grootst (22%).

Irritaties

Online vergaderen ging helaas niet altijd goed. Dit is de top 3 grootste irritaties:

Wanneer iemand door iemand anders heen praat (34%).

Wanneer mensen aangeven nog een vraag te willen stellen als de meeting al is uitgelopen (28%).

Wanneer iemand tijdens een meeting eet en niet op mute staat (24%).