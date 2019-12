Recept van de dag: boerenkooltaartje

Nodig voor zes personen:

•2 tenen knoflook, fijngehakt

•500 g boerenkool, fijngesneden

•500 g ricotta

•scheutje room

•4 à 5 eieren

•ca. 2 eetl geraspte pecorino

•halve bio-citroen

•olijfolie

Bereiden:

Fruit in een ruime pan met wat olie de knoflook en boerenkool, laat in twee minuten net zacht worden. Schep in een kom en pureer met de ricotta en room. Voeg eieren toe tot het smeuïg, maar niet-lopend is. Maak af met pecorino, peper en citroenrasp. Nét iets te sterk is straks precies goed. Verdeel over ingeoliede vormpjes van 8 cm. ø en zet in een ovenslee. Vul die half met heet water, zet in een oven van 180 ºC en vul dan tot net onder de rand van de vormpjes. Na 30 minuten zijn ze goed, laat iets afkoelen en keer dan borden. (Voor later gebruik: 5 minuten opwarmen op 180 º.) Schep er in boter gesmoorde plakjes pastinaak op en bestrooi met schorsenerenchips.

Die maak je zo: 1 à 2 schorseneren, geschrobd en in plakjes van 2 mm (ze vlekken nogal, handschoenen zijn geen gek idee). Frituur, in kleine porties, goudbruin op 180 ºC. Schud overtollig vet eraf, bestrooi met zout en laat uitgespreid uitlekken op keukenpapier. In een goeie trommel blijven ze 2 à 3 dagen lekker.