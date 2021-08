Puur genieten: strakke witte wijn vol acacia en citrus

Op onze terugreis vanuit Spanje is het Loirestadje Blois onze vaste tussenstop. Niet alleen vanwege het middeleeuwse kasteel en kathedraal (met glas-in-lood van de Nederlandse kunstenaar Jan Dibbets), maar ook gewoon omdat het een van de gezelligste stadjes van het departement Loir-et-Cher is.

De steile kronkelige straatjes met hun oude klinkers vormen op hun beurt een middeleeuws decor, terwijl op de achtergrond oude zeilboten op de Loire traag voorbijtrekken.

Bekijk ook: Deze wijn past helemaal in deze tijd

Op 18-jarige leeftijd kwam ik er voor het eerst. We sliepen in (hoe kan ook anders) Hotel de France, zo’n typisch ‘fin de siècle’ etablissement met kamers waarbij het bloemetjesbehang in het plafond doorliep. In het midden uiteraard een krakend ijzeren bed mét kuil.

Wie er ook altijd in de kamer zat, was een mug die het eeuwige leven leek te hebben. Jaar in jaar uit werden we op onze vaste tussenstop volledig lekgeprikt door diezelfde mug.

U zult begrijpen dat alleen al uit nostalgische overwegingen we vanavond weer in Hotel de France hebben geboekt, waarbij we stilletjes hopen op onze vertrouwde chambre 11... mét mug.

Die ziet er anno 2021 heel anders uit. Na een fikse renovatie zijn de muren van onze kamer eigeel geworden en het plafond hagelwit. Zonder het oude vertrouwde bloemetjesbehang zijn muggen hier op voorhand kansloos.

Wat gelukkig nog wel hetzelfde is gebleven is Le Bistrot du Cuisinier, waar ze bij hun in roomboter gebakken zonnevis een wijn uit het nabijgelegen Cour-Cheverny schenken. Een van Frankrijks kleinste appellations met uitsluitend witte wijn van de uiterst zeldzame druif romorantin.

Romorantin komt oorspronkelijk uit de Bourgogne, maar maakte daar geen schijn van kans tegen de populaire chardonnay en in mindere mate aligoté. Het was koning Francois I die de stokken naar de Loire verplaatste. Dankzij hem kunnen de inwoners van Blois (en wij) genieten van een zeldzame strakke witte wijn vol acacia, citrus, tikje amandel en bijenwas.

Domaine Le Portail Romorantin 2019

grapedistrict.nl, €12,99