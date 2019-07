’Hagelslag en pindakaas mee op vakantie’

Naam: Renee Nicolai (44), Mark Popken (43), Dyon (13) en Dani (10)

Uit: Groningen

Waarheen: Saumur, Frankrijk

Hoe lang: een week

Accommodatie: chalet

Renee: „Elk jaar gaan wij naar ons chaletje in Noord-Holland. Dit jaar besloten we deze te verhuren en iets verder weg vakantie te vieren. Het is het zuiden van Frankrijk geworden.

Dit is voor het eerst dat we met de auto naar het buitenland op vakantie gaan. De reis begon in feite al toen we in de wagen stapten. De jongens vermaakten zich even door lekker muziek te luisteren of spelletjes te spelen. Bijvoorbeeld door het merk te raden van de auto’s die voorbijrijden. Maar dat vond Dani op een gegeven moment toch saai worden.

Op het vakantiepark waar we zitten, hebben ze een binnen- en een buitenzwembad. De jongens kijken er een beetje tegenop om speedo’s te moeten dragen, wat schijnbaar verplicht is in Frankrijk vanwege de hygiëne. We hebben ze nog niet, hopelijk kunnen we ze daar kopen.

In de kofferbak zit veel eten. Voornamelijk broodbeleg: speculaas, hagelslag, pindakaas... producten waarvan we verwachten die niet zo snel te kunnen vinden.

Het gebied waar we heen gaan, barst van de kleine kasteeltjes. We zijn van plan om er een paar te bezoeken. Verder hebben we zin om lekker te fietsen, te wandelen, terrasjes te pakken en misschien nog een dagje te gaan shoppen als het zo uitkomt.”