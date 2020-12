Recept van de dag: eenvoudige bruine bonensoep

Onlangs riep mijn zus: „Wij schaatsten toch ieder jaar op de natuurijsbaan?” Ja, ze woont in Duitsland, dacht ik nog, dan krijg je dat soort gekke herinneren, maar even later bedacht ik me dat dat toch echt wel vele jaren achtereen klopte. Niet bidden maar wel smullen, brunne bonen.

Spoel de bonen af in een vergiet en laat uitlekken. Smelt de boter in een hoge soeppan. Bak de spekblokjes in de boter flink uit. Daar mogen dan de uitjes bij en als die beginnen te kleuren de rest van de groenten. Allemaal samen nog twee minuutjes laten gaan, niet te hoog hoor.

Nou er verder een thuiswedstrijd met eigen scheidsrechter, zou ik zeggen. De bouillon er in en de bonen erbij. Wel een beetje blijven roeren tot het kookt. Laat nog 15 minuten pruttelen. Zet er de staafmixer in naar gelang je hele bonen of gepureerde bonen wilt. Wat zout, wat peper. En een lekker brood erbij met lekker scherpe mosterd. Mogen we alsjeblieft nog eens een echte winter?

Nodig voor twee personen:

• 1 blik (800 gr) bruine bonen

• 1 grote ui, gesnipperd

• 1 prei (alleen het wit, in ringen)

• 1 kleine knolselderij (in blokjes)

• 25 gr boter

• 50 gr ontbijtspek in blokjes

• 1 liter vleesbouillon

• zout en peper