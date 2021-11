Mijn reis: ’Dolfijnen in Rode Zee bleven om ons heen zwemmen’

Mooiste herinnering

„De eerste reis naar Egypte: we begonnen met een week duiken in Hurghada. Een fantastische ervaring; tot dan toe had ik alleen in de Middellandse Zee en in Nederland gedoken. Alsof je in een vissenkom zwemt. De tweede week maakten we een reis naar Luxor, Aswan en Aboe Simbel. Ook heel indrukwekkend.”

Drama

„Wat begon als een drama, twaalf uur vertraging voor de vlucht van Denver, Colorado, naar Nederland, pakte uiteindelijk goed uit. We waren in Breckenridge om te skiën en konden zo mooi een extra dag aan onze vakantie toevoegen.”

Aanrader

„Als je in Florida bent, vergeet Disney. Ga in plaats daarvan naar Sanibel Island in de Golf van Mexico.”

Mooiste ontmoeting

„Dolfijnen in de Rode Zee die tijdens het duiken om ons heen bleven zwemmen.”

Vreemd voedsel

„Ik blijf meestal ver weg bij vreemd voedsel. Vreemder dan huisgemaakte palinka in Roemenië wordt het niet. De drank rook naar spiritus en smaakte heel bijzonder.”

Memorabel

„De marathon van New York. Tijdens de loop stonden er miljoenen mensen langs de kant te juichen en muziek te maken. Je komt door allerlei wijken met een verschillend publiek, allemaal even enthousiast. Brooklyn is het leukst met gospelkoren, rappers, rockbandjes, brassbandjes en zelfs een dominee om je te zegenen.

Die zegen had ik ook wel nodig, want het is een heel zwaar parcours met veel bruggen. Geen marathon om een goede tijd te lopen, maar om nooit te vergeten. De organisatie van de reis zelf was perfect en ter plaatse was het ook prima geregeld.”

Altijd mee

„Een paar boeken, een wereldstekker en een soort reisgids. Vaak maak ik die zelf van artikeltjes die ik heb gevonden of die anderen me toesturen. Daar maak ik een mapje met A4’tjes van.”

Droom

„Genoeg... Angkor Wat in Cambodja, Petra in Jordanië, Australië.”

Favoriet adres

„Ik ben dol op pizza, dus ik kies voor Angelo’s Pizza op Broadway. Ook verrassend goed: het restaurant van Tullamore Dew in Tullamore, Ierland. Fantastische whiskey en goed eten. Gelukkig waren we met de trein!”

