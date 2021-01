Dit zijn ’s werelds mooiste watervallen

Moeilijk bereikbaar

Midden in een afgelegen tropisch regenwoud in Venezuela vind je de allerhoogste waterval ter wereld. Met een onafgebroken hoogte van maar liefst 979 meter komt de Ángelwaterval (foto boven) naar beneden. De waterval is vanwege zijn ligging in de wildernis moeilijk bereikbaar; je bent wel even onderweg.

Natuurlijke jacuzzi

Niet voor niets staan de Victoria Falls op de werelderfgoedlijst van Unesco.

De breedste watervallen van Afrika liggen tussen Zambia en Zimbabwe. In de Zambezi Rivier stort zo’n 500 miljoen water per minuut naar beneden. De Britse ontdekker dr. Livingstone vond het natuurwonder en de watervallen werden vernoemd naar toenmalig koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. Voor de waaghalzen vind je er de bekende Devil’s Pool die op een natuurlijke jacuzzi lijkt. Afhankelijk van het waterniveau kun je daar relatief veilig badderen.

Felblauw spektakel

Voor een spectaculaire waterval hoef je Europa niet te verlaten. Bij de Plitvice meren in Kroatië vind je zo’n 90 watervallen in felblauwe kleur. In het nationale park kun je via een houten wandelpad langs de watervallen wandelen.

Kom in de lente

Beroemd is het Yosemite National Park in Californië sowieso, maar wist u dat er een van de mooiste watervallen ter wereld is te vinden? De Yosemite Watervallen in de Verenigde Staten stromen over rotsen naar beneden. Het is van belang om in het voorjaar te komen, want de rest van het jaar heb je kans op droogte. Vanaf verschillende kanten heb je altijd een ander spectaculair uitzicht.

Grensgevalletje

Canada of Amerika? Het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig. De Niagara watervallen liggen immers op de grens van New York en Ontario. Eigenlijk bestaat dit natuurgeweld uit drie aparte watervallen: de Horseshoe Falls, de American Falls en de Bridal Veil Falls.

Horseshoe Falls ligt op de grens, maar voor het grootste deel in Canada. De American Falls en de Bridal Veil Falls zijn volledig op Amerikaans grondgebied gelegen. Trek een regenjas aan een maak er een boottochtje.

Vulkaan

Op het drielandenpunt van Brazilië, Argentinië en Paraguay vind je de eeuwenoude Iguaçu Falls. Naast een prachtige flora en fauna vind je er het bijzondere natuurgeweld van bijna een kilometer breed. De vulkaan die hier ooit uitbarstte, zorgde ervoor dat er nu ruim 270 watervallen zijn te bewonderen.