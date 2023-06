Deze inspanning op de fiets is vergelijkbaar met 10.000 stappen

Leonard Hofstra, cardioloog Cardiologie Centra Nederland: Uitgebreide studies hebben laten zien dat een ’dosis’ van 10.000 stappen is geassocieerd met halvering van de kans op het krijgen van een hartinfarct en dementie. Dit zijn indrukwekkende effecten.

Uw vraag is heel herkenbaar, deze kom ik in de spreekkamer vaak tegen. Veel van onze hartpatiënten kampen ook met orthopedische problemen, zoals slechte knieën. De vraag is welke ’dosis’ fietsen per dag komt overeen met 10.000 stappen?

Dit wordt even rekenen. De 10.000 stappen staan ongeveer gelijk aan 8 km lopen. Deze 8 km wordt met een gemiddelde snelheid van 5 kilometer in iets meer dan 1,5 uur afgelegd. Dat betekent dat je door 1,5 uur fietsen de 10.000 stappen haalt.

Belangrijk is wel dat je dit dan niet met de e-bike met volle ondersteuning doet; er dient wel echt gefietst te worden!

Tabel

De Central Washington University heeft een zogenoemde stappenconversietabel gemaakt, waarop je niet alleen kunt zien welke ’dosis’ fietsen gelijkstaat aan 10.000 stappen, maar ook voor een scala aan andere activiteiten.

Actief tuinieren staat gelijk aan 100 stappen per minuut; 100 minuten tuinieren staat daarmee gelijk aan 10.000 stappen. Andere voorbeelden zijn tennissen (150 stappen per minuut) schoonmaken van het huis (100 stappen per minuut) en hardlopen (230 stappen per minuut).

Wat ik zelf doe? Tuinieren is helaas mijn hobby niet, maar ik ga wel vaak naar de gym!

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl