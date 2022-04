Besparen op energiekosten: extra warme trui en maximaal 5 minuten douchen

Dit is nog eens een onderwerp dat veel lezers bezighoudt! Veel mensen proberen de kosten te drukken door de thermostaat lager te zetten. Aan de oproep van het kabinet om de verwarming niet hoger dan 19 graden te zetten om zo gas én geld te besparen, geven velen gehoor.

Voor Doreen Smits die naar eigen zeggen in een slecht geïsoleerde woning woont, is de thermostaat niet hoger dan 19 graden echter niet voldoende. „De thermostaat staat op maximaal 14 graden”, schrijft zij. „Als ik maar genoeg beweeg, een dikke trui draag en een warme kop thee drink, is dat geen probleem.”

Bekijk ook: Nederlanders struinen naar tweedehands zonnepanelen

Smits bespaart ook door op een bijzondere manier te koken. „’s Morgens breng ik een pan met alle ingrediënten voor een eenpansmaaltijd aan de kook. Na een paar minuten wikkel ik deze in een handdoek en stop deze lekker onder de wol in een van de bedden. ’s Avonds is het gerecht klaar en nog lekker warm. Bijkomend voordeel is een opgewarmd bed voor de kinderen.”

Simone Kaasgaren heeft een elektrische oliekachel aangeschaft. „Kleedje erbij en de kachel alleen nu en dan aan.” Douchen doet zij maximaal vijf minuten.

De tip van Marijke van Beers: „De wasmachine en de droger zo veel mogelijk alleen in het weekend gebruiken.”

Afzien

Door extra sokken, een dik vest en een lange onderbroek aan te trekken en de de verwarming niet te hoog zetten, kreeg ik ruim 350 euro terug. Met een klein beetje afzien is besparing mogelijk.

Gerrit van der Kruk

Elektrisch

Ik trek een dikke trui aan en zet de verwarming alleen aan als de kinderen er zijn. Douchen doe ik drie keer per week, maximaal vijf minuten. Ook kook ik niet meer op gas, maar elektrisch.

Robin Calis

Kant-en-klaar

Om op gas te besparen, kook ik twee keer per week, de rest van de dagen heb ik kant-en-klaarmaaltijden. Daarnaast gaat de verwarming niet meer aan en kleren wassen doe ik nog maar eens per week.

T. van Essen

Bijverwarmen

De elektrische open haard gebruikten we eerst alleen voor de sfeer, maar nu ook om bij te verwarmen. Ook staan we vaker onder de extra douche in de bijkeuken met kleine elektrische boiler. Zo verbruiken we minder gas.

Thijs Quik

Zon

Wat helpt, is de deur op een kier zetten of helemaal open laten als je de oven hebt gebruikt, zo komt de warmte je huiskamer binnen. Houd verder de gordijnen overdag open zodat de zon je huis kan verwarmen.

Marjolein van Wageningen