Diabetes Fonds: ’Volg het obesitas-plan van Boris Johnson’

Dit heeft een directe relatie met corona waardoor Engeland hard getroffen is. Meer dan 60% van de volwassenen in Engeland heeft overgewicht, wat de kans op een ernstig verloop van de ziekte vergroot.

,,Wij zijn in Nederland daar nog niet in de buurt, maar ook in ons land heeft op dit moment meer dan 50 procent van de volwassenen overgewicht en daarmee een verhoogd risico op diabetes type 2. We moeten voorkomen dat we richting die 60% gaan. Weliswaar hebben we een preventieakoord gesloten, maar Engeland gaat veel verder,” zegt directeur Etelka Ubbens van het Diabetes Fonds.

Etelka Ubbens, directeur van het Diabetes Fonds

Voorbeeld Johnson opvolgen

Het Diabetes Fonds roept de Nederlandse overheid dan ook op om het goede overzeese voorbeeld te volgen en vindt dat er niet meer gestunt mag worden met ongezonde producten. Ubbens: ,,Onze oproep voor een gezonde keuze is niet nieuw, maar corona laat maar al te goed zien wat het belang van een gezonde leefstijl is. Met losse maatregelen komen we er niet, het is tijd voor een samenhangend pakket aan maatregelen waarmee je gemakkelijker een gezonde keuze maakt.” Het Diabetes Fonds pleit voor een kortingsverbod op ongezonde producten en een suikertaks op suikerrijke dranken.

Eind 2019 heeft het Fonds al namens 20.000 consumenten een petitie aangeboden met een soortgelijk oproep op een kortingsverbod op ongezonde producten. Ubbens: ,,Naar aanleiding van deze petitie is staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) een onderzoek naar een dergelijk verbod gestart. En is het nú tijd om daarop door te pakken.”

Britse maatregelen

De Britten komen met onder andere de volgende maatregelen: Er komt een wet die eist dat grote voedselbedrijven buitenshuis, waaronder restaurants, cafés en afhaalrestaurants met meer dan 250 werknemers, calorielabels toevoegen aan het voedsel dat ze verkopen. Daarnaast wordt verboden om reclames voor 21 uur op tv en online te maken voor voedingsmiddelen met een hoog vet-, suiker- of zoutgehalte. Daarnaast gaat de regering intensief het gesprek aan met het bedrijfsleven en de industrie over reductie- en herformuleringsprogramma's die gaan over suiker, calorieën en zout.