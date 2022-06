Vijf droomstranden op Mallorca die je niet mag missen

Holidu, een zoekmachine voor vakantiehuizen, heeft onderzocht welke stranden van Mallorca het best beoordeeld zijn. Om tot die lijst te komen, zijn de gegevens van Google Maps geanalyseerd. Alle stranden met 100 of meer recensies zijn onderzocht en aan de hand van de gemiddelde beoordeling is de zoekmachine tot de volgende top 5 gekomen.

1. Cala Figuera - 1235 recensies, 4.7/5 sterren

Het best beoordeelde strand van Mallorca is volgens Holidu Cala Figuera! Dit prachtige strand is gelegen in het noordoostelijke deel van het eiland in een inham op de Cap de Formentor. Dit strand, dat bekend staat als de perfecte plek om aan de zomerse drukte te ontsnappen, is een verborgen juweeltje, genesteld tussen hoge kliffen. Hoewel het strand grotendeels bestaat uit kiezels, grind en rotsen met een paar zanderige stukken ertussen, is het hoogtepunt van deze locatie het kristalheldere water dat perfect is om te snorkelen.

2. Cala Llombards - 122 recensies, 4.7/5 sterren

Ⓒ Wikimedia

Op de tweede plaats komt Cala Llombards, een prachtig wit zandstrand aan de zuidoostkust van Mallorca. Dit strand is vrij onbekend bij toeristen en eerder een go-to plek voor locals. Cala Llombards is ideaal om te zwemmen en te snorkelen, dankzij het kalme water door de beschutte ligging en het heldere zicht om koraal en vissen te spotten.

3. Caló des Moro - 5978 recensies, 4.6/5 sterren

Ⓒ Holidu via Pixabay

Gelegen in de zuidoostelijke hoek van Mallorca, ligt Caló des Moro op slechts 6 kilometer van Santanyi, een klein stadje dat een populaire bestemming is vanwege zijn Balearische charme. In echte Mallorcaanse stijl ligt dit strand verscholen in een baai die wordt omgeven door imposante witte kliffen. De vrij afgelegen ligging van het strand betekent dat er geen faciliteiten in de buurt zijn, maar het is een geschikte plek voor kinderen, dankzij het ondiepe en kalme water.

4. Cala Mesquida - 5405 recensies, 4.6/5 sterren

Ⓒ Flickr Marco Verch Creative Commons 2.0

Cala Mesquida is gelegen in mooie baai in het noordoostelijke deel van het eiland. De baai is ongeveer een halve kilometer lang en 150 meter breed, omgeven door prachtige duinen en rotsen. Dit fijnkorrelige, witte zandstrand met prachtig turkoois water is populair bij de lokale bevolking en is perfect om te duiken of te snorkelen. In het hoogseizoen zijn er betaalde ligstoelen beschikbaar, toiletten, bars en een strandwacht. Als je op zoek bent naar iets meer rust, is dit gebied een perfecte keuze. Leuke plaatsjes om in de buurt te bekijken zijn de historische steden Arta en Capdepera.

5. Cala Agulla - 3804 beoordelingen, 4.6/5 sterren

Ⓒ Holidu via Pixabay

Direct naast Cala Mesquida ligt een even mooi, maar populairder strand Cala Agulla. Het ligt op ongeveer 2 kilometer van Capdepera, in het noordoosten van Mallorca. Het is meerdere keren erkend als Blue Flag strand, wat betekent dat het voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Hier kun je zwemmen in prachtig helder water met uitzicht op het rotsachtige landschap. Deze plek is super voor gezinnen dankzij het ondiepe water en er is een strandwacht aanwezig. Ook zijn er ligbedden, parasols en toiletten. Als je genoeg hebt van de zon, kun je relaxen in een van de restaurants of een wandeling maken door het bos.

