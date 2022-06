Recept: vrolijke koekjes met brandneteltwist

Nodig voor twintig stuks:

125 g boter, 10 g gedroogde brandnetelblaadjes, 175 g bloem + wat extra om te bestuiven, 75 g suiker, 1 zakje vanillesuiker, snufje zout, eetbare bloemetjes zoals goudsbloem, korenbloem en roos, uitsteekvormpje

Bereiding: Haal de boter een uurtje van tevoren uit de koelkast en snijd deze in kleine stukjes. Zorg ervoor dat de brandnetelblaadjes zo klein mogelijk zijn door ze tussen je vingers te verkruimelen. Doe alle ingrediënten (behalve de eetbare bloemetjes) bij elkaar in een mengkom en kneed deze tot een bal. Verwarm de oven voor op 160 °C. Bestuif je werkblad met een beetje bloem of leg er een vel bakpapier op als ondergrond. Rol het deeg uit tot een grote plak van ongeveer een ½ cm dik. Strooi de eetbare bloemetjes over het deeg en duw ze met de deegroller in het deeg.

Steek nu met het vormpje in het deeg en til telkens het koekje eruit. Leg ze op een met bakpapier beklede ovenplaat. Bak de koekjes in de oven in 15 minuten gaar of totdat ze lichtbruin zijn.