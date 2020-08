Hier gaan we ’t liefst heen met de motor

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders bezitten een motorrijbewijs. Wat hen bindt? Het onweerstaanbare geluid van hun brullende stalen ros en de vrijheid om te gaan waar ze willen, zo bleek uit de reacties.

Met name bergachtige gebieden zijn favoriet onder de motorrijders. Zo schrijft Rene Wuite dat zijn reis naar de Alpen nog steeds een van de mooiste was. „We rijden vaak alle bergpassen die we tegenkomen in zowel Oostenrijk en Zwitserland als Italië. We zijn nooit gebonden aan vaste plaatsen en kunnen gewoon de zon achterna.” Ook Pim van Pelt is een Alpenliefhebber. „Over de Stelviopas op de grens van Italië, Oostenrijk en Zwitserland, draaide ik elke haarspeldbocht het gas zoveel mogelijk open. Dan weer vol in de remmen voor de volgende haarspeldbocht. Het ultieme genot.”

Dirk van der Snoek tipt Corsica „vanwege de mooie bochten en omdat het er niet zo druk is”.

En dat motorrijden niet leeftijdsgebonden is, bewijst de heer Van Kamp (80) wel. Liefst zestig (!) jaar toerde hij rond. „Ik ben nu gestopt, maar het toeren was prachtig.”

Melanie van den IJssel: Als motorrijder is de reis in Ierland, the Wild Atlantic Way, absoluut een aanrader. Je rijdt de hele westkust af. De meest fantastische kronkelwegen en uitzichten onderweg doen een motorrijdershart sneller kloppen.

Maarten Molenberg: In 2018 maakte ik een grote soloreis op de motor via de oude zijderoutes tot aan de grens met China en weer terug. Een waanzinnige ervaring. Voor 2020 stond een reis via het Midden-Oosten, dwars door Afrika, naar Kaapstad op de rol. We hopen dit najaar alsnog te kunnen gaan!

Rene Wuite: Ik rijd al 50 jaar motor en mijn reis naar de Alpen zijn nog steeds favoriet. Langs het Duitse Münster, Kassel en Wurzburg, binnendoor via de Romantische Strasse richting Rothenburg ob der Tauber. Via deze rustige route kun je eenvoudig afzakken via het prachtige Frankenland richting Oostenrijk.

Pim van Pelt: Mijn allermooiste rit maakte ik over de Stelviopas, op de grens van Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Een fantastische rit op mijn Ducati 1098S omdat het zware geluid van mijn superbike weerkaatste tegen de bergen. Gas geven, schakelen... Dat geluid uit die dikke uitlaten. Muziek in de oren, kippenvel op mijn armen.

Volgende week: wat is uw ervaring met de verplichte Nederlandse gezondheidsverklaring bij vliegreizen? Mail naar [email protected].