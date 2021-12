Vijf dingen die je in het weekend kunt doen om de nieuwe week goed te starten

Om ervoor te zorgen dat je maandag (weer) fris en fruitig aan een nieuwe week begint, is het slim om ook in het weekend een bepaalde gezonde routine te hebben. We geven je vijf tips.

Op tijd naar bed en op tijd opstaan

Tuurlijk kun je op vrijdag- en zaterdagavond best wat later naar bed dan je doordeweeks doet. Maar zodra je ritme te veel afwijkt van je ’normale’ ritme dan kan dat een negatieve invloed hebben op je algehele welzijn. De zogenaamde ’sociale jetlag’, de verandering van je slaapgewoonten in het weekend ten opzichte van doordeweeks, kan zorgen voor meer vermoeidheid en slaperigheid.

Elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed gaan en wakker worden is daarom aan te raden. In het weekend te lang uitslapen zorgt ervoor dat je de volgende nacht lastiger in slaap valt.

Dat betekent uiteraard niet dat je zaterdag en zondag niet wat langer in bed kunt blijven liggen, maar: balans is het sleutelwoord. Probeer in ieder geval niet langer dan twee uur uit te slapen.

Water drinken

Eenmaal uit bed, dan is het aan te raden om de dag te beginnen met een glas water, zeker als je de avond ervoor alcohol hebt gedronken.

Door ’s morgens een glas water te drinken, zorg je ervoor dat je de dag goed gehydrateerd begint. Ons lichaam bestaat namelijk voor een groot deel uit water. Hierdoor speelt water in ons lichaam een belangrijke rol. Water zorgt er allereerst voor dat de afvalstoffen in je lichaam worden afgevoerd. Ook stimuleert het je stofwisseling.

Water heeft daarnaast veel invloed op de werking van je brein. Dit is logisch als je bedenkt dat ongeveer 80% van de hersenen uit vocht bestaat. Je reactiesnelheid is dan ook veel beter als je goed gehydrateerd bent.

Voel je verantwoordelijk

Probeer je ook in het weekend verantwoordelijk te voelen voor iets of iemand. Het lijkt zo fijn om even al je verantwoordelijkheden los te laten als je vrij bent, maar probeer dat verantwoordelijkheidsgevoel dat je (als het goed is) op je werk hebt, ook op zaterdag en zondag te hebben.

Voor mensen met kinderen, is dit een makkelijke. Zij zijn uiteraard verantwoordelijk voor de zorg van hun kroost. Heb je geen kinderen, probeer dan iets anders te vinden wat je in het weekend voor jezelf belangrijk maakt. ’s Morgens vroeg gaan sporten bijvoorbeeld, tijd doorbrengen met vrienden of het huishouden doen.

Bereid je voor op de aankomende week

Het weekend is uiteraard ideaal om te relaxen en ontspannen en lekker in het moment te leven, maar het kan zeker geen kwaad om je een beetje voor te bereiden op de dagen die komen gaan. Denk bijvoorbeeld alvast na over (gezonde) maaltijden die je de week erop wil bereiden en doe alvast wat boodschappen. Dat scheelt je voor de rest van de week een hoop gedoe.

Naar buiten gaan

Een inkoppertje, maar: trek vooral je jas en schoenen aan en ga lekker naar buiten! Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat een groene omgeving, frisse buitenlucht en zonlicht goed zijn voor je welzijn.

Nog beter: ga naar buiten in de ochtend. Natuurlijk ochtendlicht zou namelijk goed zijn voor een betere nachtrust.