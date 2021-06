Lezersreacties: dit zijn onze favoriete Nederlandse stranden

Schoon, rustig, leuke strandtenten en genoeg parkeergelegenheid. Uit alle reacties die zijn binnengekomen, kunnen we opmaken dat die factoren voor veel strandgangers doorslaggevend zijn om een strand te bezoeken.

Noordwijk wordt in veel mailtjes als favoriet genoemd. Volgens Ingeborg „niet te druk en beregezellig”.

De familie Van Tol uit Alphen aan den Rijn is er pas nog geweest. „De boulevard en winkelstraat vinden we erg gezellig. Maar onze 8-jarige dochter vond het zeewater nog wat koud.”

Jerom Buijsse tipt een aantal plekken waar het volgens hem prettig is om naakt te recreëren. Onder meer het naaktstrand van Hoek van Holland en het naaktstadsstrandje in Delft.

Voor veel lezers is een strand favoriet vanwege mooie herinneringen, zoals Katwijk voor Monique Valk. Zij bracht er vroeger met het hele gezin ’s zomers vier weken door.

„Mijn liefde is nooit meer overgegaan. Ik rijd elk weekeinde even naar het strand om lekker uit te waaien.”

Ria Smink schrijft: „Toen mijn zwager in Groede (Zeeuws-Vlaanderen) op de camping stond, heb ik genoten van de rust en het brede strand. Ik vond het er geweldig. Mooie herinnering aan mijn lieve zwager.”

Hip

Noordwijk heeft schone stranden waar fijn publiek op afkomt, in tegenstelling tot Zandvoort. De strandtenten zijn er ook fantastisch; hipper dan in Bloemendaal. Parkeren is geen probleem meer door de strandpendelbussen.

Thomas Janbroers

Druk

Hoera voor Scheveningen! Altijd druk en er staan nu mooie flatgebouwen. Een ode aan de prachtige, vernieuwde boulevard. De kleine zijstraten van de Keizerstraat zijn weer heel pittoresk, vanwege de oude vissershuisjes. Bij de havens van Scheveningen is het ook bezienswaardig met veel terrassen.

J. Belling

Thuiskomen

Voor mij gaat er niets boven Katwijk. Ik kom er al sinds mijn geboorte, inmiddels 62 jaar geleden. Het voelt altijd als thuiskomen. Het bijzondere van Katwijk vind ik de strandcabines: houten hokjes op het strand die je huurt met twee strandstoelen en een windschermpje. Over een paar weken ga ik er weer heerlijk een week vakantie vieren.

Monique Valk

Breed

Het strand bij de Noorderpier in Wijk aan Zee is bij ons favoriet. Een heel breed strand waar we onze kleinkinderen goed in de gaten kunnen houden. Leuke, aangename strandtenten. Prima parkeergelegenheid en genoeg te zien als er grote schepen aankomen.

Willem van der Werff

Schoon

Voor ons is het strand van Cadzand-Bad het mooiste van Nederland. Superschoon en prachtige strandtenten.

Jeanne en Frans