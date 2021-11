Op deze manieren vertellen we het vaakst een leugentje

Wetenschappers vragen zich al jaren af hoe ons jokgedrag in elkaar steekt. De vraag die gesteld wordt is vooral waar we de waarheid verdraaien. Aan de Universiteit van Oregon besloot een professor daarom een klein onderzoek uit te voeren. David Markowitz wilde weten of we sinds de opkomst van sociale media vaker of anders liegen.

Technologie en bedrog

Hij gebruikt daarvoor dezelfde methode als communicatie-onderzoeker Jeff Hancock in 2004. Hancock was één van de eerste wetenschappers die de link tussen technologie en bedrog onderzocht.

Het gaat om een klein onderzoek: Hancock vroeg 28 studenten om zeven dagen lang al hun interacties bij te houden. Zowel face-to-face contact als contact via de telefoon, email en sms of een andere berichtendienst. Studenten lieten naast het aantal contactmomenten per locatie ook weten hoe vaak ze hadden gelogen.

Wat bleek? De meeste studenten vertelden hun leugens per telefoon. Per email werden er juist heel weinig onwaarheden verkondigd. Op basis van deze gegevens ontwikkelde Hancock vervolgens een model waarmee je kunt voorspellen in welke manieren van communicatie mensen het meest liegen.

Opkomst sociale media

In 2004 was Facebook nog voor slechts een paar studenten van wat Amerikaanse universiteiten en de iPhone zou pas drie jaar later op de markt komen. Onze communicatie is veranderd, maar werkt het model van Hancock nog steeds?

Markowitz deed recent een groter onderzoek, schrijft hij op NiemanLab. Hij liet 250 mensen al hun sociale interacties loggen, ook een week lang. Net als in het onderzoek van Hancock, moesten mensen ook laten weten wanneer ze logen.

Leugentje aan de telefoon

De resultaten zijn opvallend: we liegen op dezelfde plekken als voor sociale media. Wanneer onze communicatie opgenomen wordt, terug te lezen is of niet gelijk loopt met onze gesprekspartner - zoals wanneer je WhatsAppt en iemand er even over doet met reageren - liegen we minder vaak dan wanneer we met iemand (video)bellen.

Een leugentje wordt het vaakst per videochat of telefoon verteld. Gevolgd door face-to-face gesprekken, op sociale media, via appjes en als laatste per email. Onze manier van communiceren mag dan veranderd zijn, liegen doen we nog steeds op dezelfde plekken als een kleine twintig jaar geleden.