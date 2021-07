Vijf helende planten voor beginners

Brandnetel

Bloedversterkend, zuiverend, reinigend, ontzurend. Goed voor je immuunsysteem, haar en nagels. Heerlijk in de soep, als thee of gegrild met een beetje zeezout.

Paardenbloem

Goed voor de spijsvertering en het immuunsysteem, stimuleert de lever, reinigend en vochtafdrijvend. Bitter blad, dus niet iedereen vindt het lekker, maar supergezond! Bloem, stengel en wortel zijn ook eetbaar/bruikbaar.

Goudsbloem

Ook wel bekend als calendula: prachtige oranje bloem die heerlijk is in de thee, over je salade of om een olie te maken voor de huid. Werkt weefselherstellend en is goed voor het bloed en de spijsvertering.

Duizendblad

Bloedstelpend bij wonden, goed voor hormonale klachten en de spijsvertering.

Alle bloemen, bladeren en vruchten uit rosacea familie

O.a. roos, braam, framboos… Niet alleen de vruchten, maar ook de bladeren zijn heerlijk voor in de thee. Ze versterken je gestel en zuiveren het bloed.