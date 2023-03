Een kleed zorgt in een handomdraai voor sfeer in huis (en zo kies je het juiste)

Als zachte ondergrond waarop de kinderen kunnen spelen, om ruimtes in huis af te bakenen of als warmte- en geluidsisolatie. Of als blikvanger? Er zijn talloze redenen te bedenken waarom je een kleed in huis zou willen. Het is verstandig om vooraf goed te bedenken met welk doel je er een wil aanschaffen.

Synthetisch

Heb je dat eenmaal helder, dan is het tijd voor de materiaalkeuze. Vloerkleden zijn er in natuurlijke materialen zoals katoen, kokos, sisal en wol. Wie een stofallergie heeft, doet er goed aan om voor synthetische varianten als polyester of rubber te kiezen.

Een kleed van katoen is relatief goedkoop en erg kindvriendelijk omdat het makkelijk is schoon te houden. Ook wol is eenvoudig te onderhouden omdat wolvezels geen vuil aantrekken. Een vloerkleed van wol blijft lang mooi en fris van kleur. Bijkomend voordeel is de isolerende werking.

Vloerkleden zijn er in hoogpolige en laagpolige varianten. De polen, de opstaande draadjes in het weefsel, van een laagpolig vloerkleed zijn korter dan een centimeter. Daardoor is dit type gladder en egaler dan de hoogpolige variant en ideaal voor een moderne woonstijl. Laagpolige kleden houden bovendien minder stof vast en zijn makkelijker schoon te houden. Ga voor hoogpolig als je een fijn speelkleed voor de kinderen zoekt of als je wil dat het geluiden dempt.

Rechte lijnen

Rond, vierkant, rechthoekig? Je kunt het beste voor een ronde vorm kiezen als je een speels effect wil creëren omdat je op die manier de rechte lijnen in huis doorbreekt. Een vierkant exemplaar past goed in een kamer die juist niet vierkant of rechthoekig is. Onder een bank is een rechthoekig kleed geschikt omdat je zo de zithoek kunt afbakenen.

Waar komt het kleed? Leg je het voor of onder de bank, ga dan voor een kleed dat net iets breder dan de bank is. Onder de eettafel is het aan te raden iets te plaatsen dat aan alle kanten minstens 60 centimeter uitsteekt zodat er genoeg ruimte is om met de stoelen naar achteren te schuiven.

Leg kranten op de plek waar je het kleed wil neerleggen. Zo kun je een goede inschatting van de maat maken.

Een kleurrijk kleed is een echte blikvanger in huis, maar wil je liever dat het minder opvalt, dan is een rustig exemplaar zonder print en in een neutrale kleur natuurlijk een betere optie. Dat kan bijna niet misgaan omdat het bij vrijwel elke woonstijl past.