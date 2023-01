Dagrecept: Authentieke dal van rode linzen

Een jaar of vijf geleden bezocht ik voor het eerst India, Kolkata (voorheen Calcutta) om precies te zijn. Een bijzondere reis omdat mijn voorouders daar eind 19e eeuw op de boot zijn gestapt om te gaan werken in Suriname, aan de andere kant van de wereld. Het leek alsof er op elke hoek familie van me liep! Ook het eten was een feest der herkenning met vele lekkernijen. Ik werd dan ook blij toen ik in India Express (Becht) van Rukmini Iyer een recept voor dal tegenkwam, uit Kolkata nota bene!