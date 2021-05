Freek Vonk ontdekt zeldzame woestijnkameleon in Namibië

We zijn in de Namibwoestijn in Namibië. Volgens een lokale taal betekent namib ’een gebied waar niets is’. Een desolaat landschap, vol blokken graniet en rode duinen. Toch zit het ook hier vol leven. Ik heb net een kleine hagedis ontdekt die in dit genadeloze klimaat weet te overleven: een woestijnkameleon, ook wel Namaqua-kameleon genoemd.

Je verwacht geen kameleons in de woestijn. De meeste soorten zijn echte bosbewoners die met hun groene rustkleuren niet opvallen tussen de bladeren. Groen zou hier natuurlijk wel opvallen. Woestijnkameleons maken het dan ook niet veel bonter dan bruin- en grijstinten.

’s Ochtends neemt hun huid een donkere kleur aan en warmen ze zich op na een koude nacht. Eenmaal opgewarmd worden ze bleker. Dan zijn ze klaar om achter prooien aan te rennen. Om overdag aan de ergste hitte te ontsnappen, strekken ze hun lange poten zodat hun buik verder van het zand vandaan is. Wordt het nog heter? Dan zoeken ze de schaduw op of graven een holletje onder het zand. In veel opzichten zijn het actievere dieren dan andere soorten kameleons!

Deze woestijnkameleon is druk bezig zijn ontbijt bij elkaar te scharrelen. Dat bestaat voornamelijk uit Namibwoestijnkevers of toktokkies – zo’n 200 stuks per dag – maar ook krekels, sprinkhanen en andere jonge hagedissen, inclusief jongere soortgenoten. In de woestijn moet je pakken wat je pakken kunt. De tong van een woestijnkameleon is net zo accuraat en ongelooflijk snel als die van andere soorten.

Woestijnsoort wordt bedreigd

Even een woestijnkameleon scannen, zoals een barcode in de supermarkt. Geen grap! Sinds een aantal jaar vangt een onderzoeksteam woestijnkameleons om ze een piepkleine onderhuidse chip te geven die met behulp van eenscanapparaatje informatie vrijgeeft. De chips leveren een schat aan informatie op over het natuurlijk gedrag, maar ze dienen een urgenter doel: behoud van de soort.

Er bestaat een levendige handel in wilde kameleons: per jaar minstens 60.000. Vele zijn te traceren naar Madagaskar, maar ook woestijnkameleons die behalve in Namibië ook in delen van Angola en Zuid-Afrika leven, zijn niet veilig.

In hun leefgebied is weinig bedekking. Zoals ik al op afstand een woestijnkameleon zag zitten, is het ook voor stropers makkelijk om ze te vinden. Aangezien het voor de douane moeilijk is om uit te maken welke dieren al dan niet legaal worden verhandeld, is vervolging lastig.

Scannen is een manier om woestijnkameleons een handje te helpen. Ja, het is een ingreep in wilde dieren, maar voor de goede zaak.

Ik observeer de jagende woestijnkameleon – wie weet mét chip – nog een tijdje en wandel dan terug naar de auto om de schaduw op te zoeken.