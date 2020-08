Recept van de dag: Elisabeths galette

Ze koopt in, gaat experimenteren net zo lang tot het lekker is en schrijft het dan op. Ze zag op facebook dat ik even op Texel ben geweest, voor liefhebbers zeg ik één ding: Het Kook Atelier is weer open. Nieuw adres Op Oost. Reserveer! Terug naar Elisabeth: Goedemorgen Felix, De courgettes vliegen ons spreekwoordelijk om de oren. Dus ik bedacht een galette (eigenlijk een soort aan de randen opgevouwen pizza-pannenkoek). Oh ja, ik gebruik zo'n groenteslijper voor de linten.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Haal het deeg uit de verpakking en leg op een bakplaat. Besmeer met de roomkaas en strooi de oregano erover en maal er rijkelijk peper over. Was de courgette. Verwijder het kroontje en slijp er linten van. Of snijd plakjes.

Rol de linten op en leg op de taartbodem. Strooi de kaasbolletjes erover. Maal daar ook nog peper over naar smaak. Zet de bakplaat in de oven en stel de timer in op 20 minuten. En daarna... AAN TAFEL!!! Groetjes en bak ze niet té bruin!! X Elisabeth.” Grote dank! Voor de foto’s kan je bij elisabethsmagazine.nl kijken.

Nodig voor een galette:

• 1 ronde taartbodem - tante Fanny

• 3 eetlepels of meer roomkaas

• 1 eetlepel gedroogde oregano

• zwarte peper naar smaak

• 1 courgette

• 50 gram geitenkaasbolletjes of andere kaas naar eigen smaak

• nog meer peper