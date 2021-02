Kiekjes uit het album van Hitlers tweede man

Binnenland

Verkiezingsposters Rutte en De Jonge beklad met hakenkruizen

Op meerdere plekken in Nederland zijn verkiezingsposters van de VVD en het CDA beklad met hakenkruizen en andere nazi-verwijzingen. Op foto’s is onder meer te zien dat het portret van VVD-leider demissionair premier Mark Rutte is voorzien van een Hitlersnor, hakenkruizen en het woord ’houzee’.