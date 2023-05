Huisdier mee op vakantie? Dit vinden onze lezers

En of onze lezers hun huisdier meenemen op vakantie! In onze mailbox veel reacties van baasjes die er niet aan moeten denken om hun geliefde huisdier achter te laten bij een oppas of onder te brengen in een pension.

Zo schrijft Chris van den Brink: „Je kinderen breng je toch ook niet naar een kennel omdat jij rustig vakantie wil vieren? In een huisje, hotel, appartement en tent: wij hebben alles al gedaan met onze beestjes.”

Ook Anja Bakker wil niet zonder haar viervoeter. „Ik zie Max als een van onze kinderen. Die gaan mee als we op vakantie gaan dus Max ook!”

Een vakantie op de diervriendelijke camping vinden veel hondenbaasjes ideaal. En dan het liefst een kampeerterrein dat voldoende ruimte biedt het dier om lekker rond te rennen en te spelen. „Wij gaan altijd met de camper op reis. Onze hond vindt dat geweldig.”

Sander en Gerrit vieren op een andere manier vakantie sinds zij hondje Lief hebben. Waar zij voorheen graag backpackten in verre landen, gaan zij nu met de caravan weg. „Nu zijn we voor vijf weken op pad en we voelen ons lekker vrij. We maken veel mooie wandelingen.”

Net kinderen

Onze honden zijn onderdeel van ons gezin en leven. Toen wij kregen zijn wij de verplichting aangegaan om voor ze te zorgen. Zoals men zegt: het zijn net kinderen. Die breng je toch ook niet weg omdat jij rustig op vakantie wil?

Chris van den Brink

Korte ritten

Sinds kort hebben wij helaas nog maar één hond. Onze Dalmatiër gaat altijd mee. We gaan meestal op vakantie in eigen land, Duitsland en België: geen warme landen en we maken niet al te lange ritten met de auto.

Ellen van der Veer

Genieten

Voordat we onze dwergpoedel kregen maakten wij graag verre reizen. We wisten dat het anders zou worden met een hondje. Vorig jaar hebben we voor het eerst een caravan gehuurd. Momenteel zijn we voor vijf weken op reis. We genieten intens met ons drieën.

Sander en Gerrit

Vlakbij zee

We vertrekken zaterdag weer naar Frankrijk, Normandië dit keer. Onze hond gaat mee! We verblijven in een vakantiewoning waar huisdieren zijn toegestaan met genoeg plek om te spelen en niet ver van zee. Ik wil echt niet zonder hond op vakantie.

Anke Maas

Zorgeloos

Tot een aantal jaar geleden ging mijn hond altijd mee: lekker banjeren over het strand of de bossen in. In de meeste hotels en restaurants was men altijd gastvrij, maar dat wordt steeds minder. Mijn hond gaat nu twee keer per jaar voor vijf dagen naar een adres in Overijssel. Daar heeft ze het prima naar haar zin en ik heb geen zorgen.

W. Schaap-de Jonge