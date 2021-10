6 x tips voor een slimme opruimroutine

Je kunt zelf kiezen wat voor routine bij je past en welke schoonmaakklusjes je bij wil houden. Denk ook na over wat je precies wil bereiken met jouw routine. Wil je bijvoorbeeld dat je werkplek voortaan altijd opgeruimd is of dat je het schoonmaken niet langer uitstelt? Lees dan snel verder.

1. Maak iedere dag je bed op

Je kunt niet echt aan een opruimroutine beginnen als het bed opmaken er geen vast onderdeel van is. Met een opgemaakt bed ziet je slaapkamer er een stuk netter uit en begin je goed aan je dag.

2. Eis niet te veel van jezelf

Voor je begint met het uitbreiden van je lijst met alle dingen die je bij wil houden, kun je jezelf eerst afvragen wat niet te veel kost om elke dag te doen. Zeker als je begint met een opruimroutine kan het al snel te veel worden en dan stop je er net zo makkelijk mee als dat je eraan bent begonnen.

3. Maak aparte opruimroutines

Om ervoor te zorgen dat je je ook aan je opruimroutine houdt, wil je verschillende routines hebben. Zo kun je een dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse schoonmaakplanning maken waardoor je meer overzicht hebt.

4. Gooi dingen weg bij het opruimen

Je kunt het beste tijdens een grote schoonmaak kritisch kijken naar de dingen die je tegenkomt. Naast de vraag “does it spark joy?” kun je je ook vragen stellen zoals “hoe vaak gebruik ik dit nu echt?” of “heb ik niet al iets anders waar ik het mee kan vervangen?”

5. Stop niet langer dan twee dagen met opruimen

Het is niet raar om een dag of twee te missen. Er zijn altijd dagen dat je er geen zin in zult hebben en je routine een keertje missen is geen probleem. De valkuil zit hem in het feit dat die een of twee daagjes al snel een week worden.

Zorg er dus voor dat je die derde dag jezelf echt aanspoort om het weer op te pakken. Wanneer je dat doet zal je huis mooi opgeruimd blijven en zal je ook een gevoel van voldoening ervaren.

6. Geef jezelf een beloning

Beloon jezelf op verschillende momenten voor het bijhouden van je opruimroutines. Als je met meerdere mensen een huishouden vormt, dan kun je gezamenlijke activiteiten plannen om te vieren dat iedereen zich aan zijn schoonmaakschema houdt.