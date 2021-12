Geen oud en nieuw zonder slaatje: dit zijn de lekkerste!

Kom je uit een dorp, dan komen er met de feestdagen zeker slaatjes op tafel. ’Huzarensla’ roepen de mensen die er verstand van hebben. Dan kiezen ze voor meer aardappels en worst in het slaatje. Een kenner neemt een rundvleesslaatje.

We trokken de supermarkten in, want dat doen we voor deze rubriek. Eerst de Johma natuurlijk. De Johma is de koning van de slaatjes. Oef, maar hun rundvleesslaatje haalde tijdens de test het kindervuurwerk niet eens. We hadden een mooie keuze; er stonden zeventien smaken op de redactietafel.

Eén slaatje viel op, want je kunt het vrijwel overal krijgen. Klein gouden bakje van Westland. Oh, ze hebben ook dubbele bakjes. We zetten ze ertussen. Serieus grote bakken kwamen bij de Jumbo, AH en Lidl vandaan. Eigen merk of de het in het zuiden geliefde Van Oers. Drama’s, geen rotje te horen. Geen zevenklapper, niets.

Karaat is een grote speler, een voetzoeker misschien. En de Plus, nou, een voorzichtig Bengaals potje.

5.

Je kent die rotjochies wel die de hele nacht nog lopen af te steken. Dat is voor het SPAR rundvleesslaatje. Iets zurig en dat vond de een lekker en de ander juist niet. Goed gedaan, hoor. Vooruit, we hebben nog een vuurpijl! 150 gram voor €0,45

4.

We hopen dat we het niet verknallen voor de producent: Jumbo en AH komen uit precies dezelfde fabriek. Er waren er die het iets te veel gepureerd vonden, maar toch een zes gaven. Zo kom je hoog uit. 400 gram voor €1,85 (ja, ook dezelfde prijs)

3.

Hema, ook hier eigen smaak. Ga maar halen, die slaatjes. Een paar voetzoekers en een fontein. Hier houden we van! 175 gram voor €1,10

2.

Slaatjes overbruggen niet alleen generaties, ook achtergronden. „Mij te culinair”, zei een proever, maar de rest was dolblij met de slaatjes van Marqt. Gooi er maar een paar Romeinse kaarsen tegenaan. 150 gram voor €1,49

1.

Fonteinen, grondbloemen, vuurpijlen voor die gouden bakjes van Westland. Bomvol rundvlees, bomvol smaak en rustig aan met het voedingszuur. Wat een winnaar! Bij Dirk. Vier stuks voor €2,05