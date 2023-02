Premium Het beste van De Telegraaf

Op ontdekking door moerasbos in Wijfelterbroek Tot aan je knieën in de blubber in Limburg

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Gebiedsbeheerder Robin Peeters waadt door het moerasbos in de grensstreek Kempen-Broek. Ⓒ Marjolein Schipper

Het zijn plekken waar je niet zomaar even doorheen wandelt. In moerasbossen, ook wel broekbossen genoemd, staan bomen en planten continu met de ’voeten in het water’. Dat levert heel bijzondere stukjes natuur op.