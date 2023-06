Imca Marina leidt ons rond op Ameland: dit zijn haar favoriete plekken

Als kind bracht Imca Marina zowat elke zomer door op Ameland. Het gezin logeerde dan in een oude caravan bij Oud op Kiekduun. Lekker dwalen door de duinen en spelen op het strand. Ook als zangeres beroemd van nummers als Viva Espana en Vino (waar blijft de wijn) bezocht Imca nog regelmatig haar ouders op hun vaste campingstek.

„Ook toen reed ik al graag in een grote Amerikaanse slee. Die kwam op het smalle weggetje naar de camping met één wiel in de sloot te zitten. Campingbaas Dirk Oud wist met zijn trekker de wagen weer op de weg te krijgen. Opeens kwam Dirk best vaak langs om mijn moeder een paar visjes te brengen. En een beetje met mij te kletsen….”

Amelands icoon: de Vuurtoren van Hollum. Ⓒ foto ANP / Peter Hilz

Het leverde een huwelijk op en een zoon, Floris, inmiddels succesvol horecaondernemer op het eiland. En een nooit gedoofde liefde voor Ameland, al is het huwelijk inmiddels verleden tijd. „Maar Dirk en ik zijn nog heel goede vrienden hoor, hij is mijn gabber”, zegt Imca in haar prachtige vakantiehuis in Nes. Balken, blauwwitte tegels, alles in het uit de 17e eeuw stammende monumentje ademt historie.

Zien we daar die palen in de tuin? Dat zijn zogenaamde kakebienen die de erfafscheiding aangeven. Niet van hout, nee, het zijn kaken en beenderen van walvissen. „Die vind je overal op Ameland. De walvisvaart heeft Ameland welvaart gebracht, in die tijd zijn veel mooie huizen gebouwd.”

Als ze maar even tijd heeft, is de roodharige diva op het eiland te vinden. En natuurlijk wil ze VRIJ even rondleiden langs haar favoriete plekken. Samen met haar trouwe personal assistent Ria en natuurlijk het aandoenlijke hondje Puk, een door Ria geadopteerde bastaard uit Roemenië. Kogelronde Puk krijgt overduidelijk veel lekkere hapjes maar van Imca mogen we niet zeggen dat ze dik is: „Puk is niet dik, haar pootjes zijn te kort!.”

Ria stuurt ondertussen kalm en behendig de grote Chrysler door de nauwe straatjes van het dorpje Nes, daarbij vrij onophoudelijk bekritiseerd door Imca: „Kijk uit Ria, deze bocht moet je toch echt ruim nemen.” Ondertussen wijst ze druk om zich heen: „Daar staat korenmolen De Phenix, de wieken draaien! Dat zie je echt niet vaak.”

Het fraaie dorpje Nes. Ⓒ Marjolein Schipper

Maar we rijden door naar Ballum om daar een eerste stop te maken bij de familie Nobel, die volgens Imca „het complete dorp bezit.” Dat is misschien wat overtrokken, maar wel een flink deel. Appartementen in de kerk, een hotel en een restaurant en: een gloednieuw proeflokaal met een prominente plek voor de eigen dranken zoals het befaamde Nobeltje.

Barend Nobel, de vierde generatie die aan het roer staat van het bekende familiebedrijf, komt graag vol enthousiasme uitleggen hoe het pittige eilanddrankje (Imca: „We gaan nu eerst even proeven!”) tot stand is gekomen. „In de strenge winter van 1902 lag alles dichtgevroren en was er geen bevoorrading. Opa moest creatief zijn en gooide wat restanten drank bij elkaar: op basis van dat recept maken we nog steeds het hedendaagse Nobeltje.”

Het kleine glaasje komt flink binnen, net zoals de bleekroze cranberry-gin. Imca: „Er wordt altijd gezegd dat Terschelling het cranberry-eiland is, maar wij hebben er veel meer. Je weet toch hoe ze op de eilanden zijn beland? Zeevaarders namen vaten vol mee om de zeelieden tegen scheurbuik te beschermen. Na een schipbreuk spoelden enkele vaten aan op de eilanden.”

Misschien nu een natuurgebied? We zijn toch op de Wadden, moeten we niet iets met natuur? Maar Imca heeft een heel andere route in het hoofd. „Ik ga waar de wind mij brengt”, kijkt ze buiten zoekend in het rond. „Waar is Pukje? Ze is toch niet onder de auto gekomen? Eerst maar even langs Risje.” Risje is eigenares van de gelijknamige winkel in Ballum en maakt onder andere handbeschilderde schelpen.

Trots toont Risje een foto van koningin Maxima die uit handen van Risjes dochter een beschilderd ’mesheft’ krijgt. Het koningspaar bezocht Ameland onlangs. „En nu nog even naar schilder Klaas Nobel in Hollum”, bedisselt Imca. Maar eh, de natuurgebieden? „Straks”, schudt Imca haar rode krullenbos. „Cultuur is ook een belangrijk onderdeel van Ameland.”

Klaas Nobel is een kunstenaar die niet alleen prachtige schilderijen van Ameland blijkt te maken maar ook de bekende Amelander beddenbankjes, ooit bedoeld als opstapje om de bedstee in de komen. Het laatste exemplaar is kleurig beschilderd met rood, blauw en goud en afbeeldingen van zeilschepen.

De geboren eilander heeft weleens heimwee naar vroeger tijden: „Toen Ameland nog vrijwel was afgesloten van de buitenwereld. Nu gaat er om het uur een boot, je kunt op één dag heen en weer. Als wij vroeger naar de wal moesten voor de tandarts, was mijn moeder een week lang zenuwachtig.”

Voor we de rondleiding afsluiten bij Sjoerd, het strandpaviljoen van Imca’s zoon Floris, is het dan eindelijk zover: een natuurgebied! Ria stuurt de grote Amerikaan richting de Kooikersdunen. Had Imca al gezegd dat ze op Ameland wil worden begraven? „Dat is eigenlijk alleen weggelegd voor eilanders. Maar volgens mijn ex Dirk gaat dat wel goed komen. Ooit, want ik wil hier eerst nog een heleboel jaren boven de grond doorbrengen.”

Lekker eten

De dorpjes Nes, Buren, Ballum en Hollum (vuurtoren) met de vaak eeuwenoude huisjes zijn leuk en interessant om te bezoeken. In de centra is een keur aan café’s en restaurants te vinden.

Een paar bijzondere adressen:

Restaurant ’t Koaikershuus (Buren) is uniek gelegen midden in de natuur naast de Nassaukooi, met prachtig uitzicht op de Kooikersdunen. Op de kaart specialiteiten met een echte Ameland-touch, zoals gebakken eendenborst met cranberry/honingsaus en lamsfilet met gerookte uiensaus. Natuurlijk ook volop vis, zoals kabeljauw uit de Noordzee.

Eet vooral even een lekker visje bij vishandel Metz (Nes en Hollum), een echt familiebedrijf. Op de kaart allerlei heerlijkheden zoals Amelander meervalfilet maar ook garnalenkroketjes uit eigen keuken, huisgemaakte vissoep en huisgerookte makreel. Ook niet te versmaden: kokkels en oesters van het wad.

Restaurant Het Witte Paard is gevestigd in een oude commandeurswoning in Nes. Hier worden zoveel mogelijk producten van Ameland gebruikt. Een paar hoogtepunten van de kaart: Zeebarbeel en rivierkreeft met spicy garnalensaus, of een combinatie van scampi, coquilles en gamba’s; in knoflook. Sluit vooral af met een krokant van suikerbrood gecombineerd met ijs en crumble van dúmkes.

Natuur

Op het eiland vind leeft een overvoeld aan vogels, meer dan vijftig soorten zijn er te vinden. Te bestuderen vanuit speciale vogelkijkhuisjes zoals deze. Ⓒ Getty Images

Waar een klein eiland (27 kilometer lang) groot in kan zijn: natuur. Duinen, bossen, meren, wadden en stranden, op Ameland vind je het allemaal. Net zoals een overvloed aan vogels, meer dan vijftig soorten leven er.

Allermooiste plek? Ongetwijfeld duingebied ’t Oerd met de hoge duinen en de duinvalleien. Beklim het hoogste duin van Ameland, de Oerdblinkert en spot vogelsoorten zoals tapuit, kluut en visdief. Wie gewoon wil wandelen kan simpelweg de oranje palen volgen.

Op het eiland zijn veel (georganiseerde) activiteiten zoals (kite)surfen, golfen, paardrijden, vissen of strandzeilen. Minder bekend: Ameland heeft een paracentrum (parachutespringen). Hier kan ook een tandemsprong worden gemaakt. Op een hoogte van 9000 voet uit het vliegtuig springen en 30 seconden lang met een snelheid van 200 kilometer naar beneden suizen, tot de parachute zich opent.

Zo kom je er

De boot naar Ameland vertrekt vanuit Holwerd. Er vertrekken per dag meerdere veerdiensten (50 minuten) en sneldiensten (20 minuten). Op de veerdienst kan de auto mee. Een vrij overbodige luxe op Ameland, waar je het best (en fijnst) kunt fietsen. Er zijn verschillende bedrijven die fietsen verhuren en de bagage vervoeren naar hotel of camping. Reserveer in drukke vakantietijden wel vooraf zowel boot als fiets.