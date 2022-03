Drijvende zeewierboerderij voor anker in Noordzee

Tussen de recent geplaatste eco-ankers is momenteel als proef een 50 meter lang zeewierteeltsysteem bevestigd, bestaande uit een teeltmodule en een zaai- en oogstmachine. „De eco-ankers hebben niet alleen als doel om deze installatie goed stabiel te houden, maar moeten zeker ook zorgen voor een oase vol nieuw zeeleven”, zo legt manager Pharming en Tecnology, Eef Brouwers van North Sea Farmers uit.

Het eco-anker wordt vastgesjord voor de reis naar zijn ligplaats. Ⓒ FOTO’S Jurriaan Brobbel

De ankers zijn zo ontwikkeld dat het zeeleven zich er makkelijk aan kan hechten. Uiteindelijk moet dit zorgen voor een verrijking van de verarmde zeebodem, maar kan het zich ook ontwikkelen als natuurlijk rif. Overigens kunnen in plaats van zeewierinstallaties tal van andere toepassingen worden vastgelegd met de ankers. „Denk aan drijvende zonnepanelen of golfgeneratoren. ”

De reis naar open zee kan beginnen Ⓒ foto Jurriaan Brobbel

Dat gekozen wordt voor plaatsing in een van de windmolenparken op zee heeft volgens Brouwers enorme voordelen. „De Noordzee is druk en niemand zit erop te wachten dat er nog meer ruimte in beslag wordt genomen. Op deze manier heb je iets extra tussen de windmolens op plekken die niemand in de weg zitten. En daarnaast zijn bijvoorbeeld de zeewierinstallaties goed beschermd, want niemand kan er zo bijvoorbeeld overheen varen. Zeewier wordt geteeld aan de oppervlakte, want het heeft licht nodig.”

"’Oase aan nieuw leven in windpark’"

De zojuist geïnstalleerde eco-ankers zijn, als alles volgens plan gaat, de voorlopers van de in totaal 80 ankers en 40 zeewierteeltsystemen die op een later moment binnen een windpark geplaatst zullen worden.

De ankers zijn zo uitgedacht dat het wel gek moet lopen, stelt Brouwers, als er geen ontwikkelingen van nieuwe biotopen zullen plaatsvinden. „We hebben er bijvoorbeeld een soort ’huisje’ boven geplaatst met schelpen, hout en kurken. Allemaal natuurlijke materialen waar het zeeleven door aangetrokken zal worden. De verwachting is dat dit ook rond de ankers zelf gaat gebeuren.”

De staalconstructie, waaraan het eco-anker vast zit, in de maak. Ⓒ foto Jurriaan Brobbel

In augustus zal voor het eerst een kijkje genomen worden of de verwachtingen waargemaakt kunnen worden. „Hiervoor zullen specialistische duikers naar de zeebodem afdalen.”

North Sea Farmers, een non-profit organisatie, houdt zich al enkele jaren bezig met de ontwikkelingen voor de zeewiersector in de Noordzee. Zo werd in 2016 al een testlocatie voor het telen van zeewier voor de kust van Scheveningen geplaatst.

In het holst van de nacht wordt het eco-anker in zee gegooid. Ⓒ foto Jurriaan Brobbel

Zeewier is een veelbelovende en steeds populairder wordende voedselbron voor mensen, dieren en planten.

Het zeewier dat in de Noordzee geteeld zal worden, is primair bedoeld als voedingsmiddel voor mensen, maar zal ook gebruikt worden in de farmaceutische industrie.