Dagrecept: Biefstuk met eigen cajunkruiden

Ze komen uit de Cajun-keuken, en Cajun is de naam van het deel van de bevolking in de Amerikaanse staat Louisiana dat oorspronkelijk uit het voormalig Franse gebied Acadië in Canada komt. Acadian verbasterde met de jaren tot Cajun.

Het leuke aan die keuken zijn de Franse, West-Afrikaanse en Spaanse invloeden. Wie iets anders met zijn biefstukje wilt, kan ze bijvoorbeeld insmeren met deze cajun-rub, een recept van Jo Pratt uit De flexitariër (Becht). Veel lekkerder dan zo’n duur zakje! Maal hiervoor onderstaande kruiden in een specerijenmolen of vijzel, wrijf de biefstukjes in met olijfolie en daarna met het mengsel.

Je kunt de biefstuk (altijd op kamertemperatuur) meteen bakken of nog een uur laten marineren. Laat het vlees na het bakken een paar minuten rusten op een warm bord, onder wat aluminiumfolie.

Nodig voor 4 biefstukjes:

- 4 biefstukken naar keuze

(100-150 g per persoon)

- 1 tl gedroogde oregano

- 1 tl gedroogde tijm

- 1 tl paprikapoeder

- ½ tl cayennepeper

- 1 tl knoflookzout

- ½ tl gemalen zwarte peper

- olijfolie