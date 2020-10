Fotochallenge: Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van Nederland

Dubbel genot

Jeanine Peeters uit De Bilt legde de Vecht bij Ommen vast. „Dubbel genot vanwege de weerspiegeling in het water. Het laat zien dat er meer is dan het grijpbare.”

Perfecte plaatje

Ed Slagboom maakte afgelopen zomer uitjes in de omgeving. „Bij recreatieplas ’t Joppe in Warmond was deze mevrouw zo vriendelijk om speciaal voor mij nog even met haar hond langs de waterkant te lopen zodat ik het perfecte plaatje kon schieten.”

Mooi Marken

Yvonne Maenen verbleef recent in Uitdam en bezocht Marken. „Deze foto werd om zes uur ’s ochtends gemaakt door mijn broer Edwin van Zitteren.”

What SUP?

Kenny van Uden in Lith kiekte dochter Micki (7) tijdens het suppen op een warme zomerdag. „De ondergaande zon doet op dit plaatje de rest.”

Actiefoto

Marjan van Eck stuurt een mooie bedrijvige foto van de Brouwersdam in Ouddorp. „Gemaakt door mijn schoondochter Laura Jane Burke tijdens een uitje met haar ouders uit Engeland die zij weer na vijf maanden zag. Haar ouders genoten van hun pasgeboren kleinzoon!”

Hollandser wordt ’t niet

„Een typische Nederlandse aanblik waar ik meteen weg van was”, aldus Sonja Vriesema uit Voerendaal over de koeien onder een mooie wolkenlucht in het Gerendal. Wandelend verkende zij haar eigen streek Zuid-Limburg.