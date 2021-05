Dagrecept: Watertanden door deze risotto met drie (of vier) kazen

Breng de groentebouillon aan de kook en smelt in een pan 25 g boter. Fruit de uien op matig vuur tot ze glazig zijn. Doe dan de risottorijst erbij en en roer alles goed door. Bak nog een paar minuten, voeg de witte wijn toe en laat even borrelen totdat de wijn is verdampt.

Dan mag er een soeplepel bouillon bij, blijf roeren totdat alle vocht is opgenomen. Voeg dan weer een soeplepel bouillon toe en roer totdat het vocht is opgenomen. Herhaal dit ritueel (duurt zo’n 20 minuten) totdat de risotto beetgaar is.

Vijf minuten daarvoor kunnen de kazen erbij. Roer alles goed door en neem de pan van het vuur als de kaas gesmolten is en de rijst beetgaar. Roer de rest van de boter erdoor en garneer de risotto met gehakte peterselie. Serveer met knapperige groenten, groene aspergetips bijvoorbeeld.

Nodig voor vier personen:

- 1,5 l groentebouillon

- 50 g boter

- 1 ui (versnipperd)

- 100 ml droge witte wijn

- 350 g risottorijst

- 50 g gruyère (blokjes)

- 50 g emmentaler (blokjes)

- 50 g parmezaan (geraspt)

- 50 g gorgonzola (verkruimeld, optioneel)

- handje gehakte peterselie