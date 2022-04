Deze vergeten snack was ooit net zo populair als de kroket!

Tot een jaar geleden had ik niet van nierbroodjes gehoord. Totdat een collega om een recept vroeg en ik het mooie boek van banketbakker Cees Holtkamp opensloeg. Ze bestonden echt...! Reden genoeg om op onderzoek te gaan bij de beroemde banketmeester uit Amsterdam.

Cees Holtkamp vertelt enthousiast: „Nierbroodjes zijn lang geleden begonnen bij chef-kok John Halvemaan. Hij stond aan het begin van het procedé dat we vandaag gaan volgen. John leerde me hoe je nier-ragout moet maken. We hebben de nierbroodjes een tijdje in de winkel gehad, maar er waren uiteindelijk te weinig belangstellenden.”

Stevig

Nierbroodjes bestaan uit een mooie stevige ragout met kalfsniertjes. Er zijn grofweg vier varianten. Het klassieke nierbroodje uit de jaren 50 op toast; een dichtgevouwen envelop van bladerdeeg; op korstdeeg waarbij het geheel wordt gepaneerd; als klein hapje op een rond stukje brood maar dan fijn gepaneerd, in de vorm van een makroon.

Holtkanp: „Mijn schoonzoon Nico die inmiddels de krokettenmeester is geworden, had als goede tip dat ik de madera met de ragout moet laten meekoken. Als je die na afloop laat meekoken, breekt de ragout namelijk. Nico tipte ook om een mespuntje kruidnagel toe te voegen. Paul Fagel zei weer dat een beetje mosterd lekker is. Zo kom je samen tot een mooi recept.”

„Kalfsniertjes kun je niet meer standaard bij de slager halen, die moet je bestellen. Ik leg de nieren twee keer twaalf uur in een pan water met een eetlepel zout. Daarna snijd ik het niervet weg; een werkje dat niet iedereen even prettig vindt. Daar heb je trouwens een scherp mes voor nodig.”

Zout

Holtkamp hakt de uien fijn, evenals de knoflook. Aan de knoflook voegt hij bovendien zout toe. „Dat heb ik Pieter Damen eens zien doen. Die maakt bijna wetenschap van zijn gehaktbal! Ik doe een beetje vet in de koekenpan, waarin ik de niertjes even aanzet zodat je er makkelijker blokjes van kunt snijden.”

„In het vet dat in de pan achterblijft, fruiten we eerst de uitjes, daarna knoflook. Het is belangrijk dat de uitjes niet donker worden.”

Na het bakken gaan de niertjes door een zeef, waarbij het vocht wordt opgevangen. „Die giet ik terug in de koekenpan, samen met een flinke scheut madera. Dat kook ik voor de helft in. Door dat reduceren houd je een heel sterke smaak over. Daaraan voeg ik kalfsbouillon toe zodat je 400 gram overhoudt.”

De krokettenmeester maakt vervolgens een roux van vet en bloem, voegt de bouillon-maderamix toe, daarna twee eidooiers en gelatine. „Om de ragout te veredelen. Die brengen we op smaak met peper, zout, nootmuskaat, kruidnagel en mosterd. Het ziet er in het begin erg waterig uit, maar het wordt echt een heel mooie ragout!”

Ⓒ Michael van Emde Boas

„Dan de niertjes en als laatste de gehakte peterselie, want bij 30, 40 graden geeft de peterselie zijn kleur niet meer af. We willen immers geen groene ragout hebben. We brengen hem trouwens sterker/pittiger op smaak dan normaal omdat het onder meer op brood gaat. De ragout laten we een nachtje in de koelkast rusten.”

Het resultaat is een stevige ragout, te danken aan de gelatine die je met een ijsschep op een rechthoekig sneetje brood of in een envelop van bladerdeeg legt. „Het envelopje is voor mensen die niet willen frituren. Dat vouw je dicht en bestrijk je met dooier. Dat kun je maandenlang invriezen voordat je ze bevroren in een oven van 220 graden legt.”

„Mijn favoriete bereiding is een bolletje ragout op een rond afgesneden stukje brood dat we fijn paneren”, aldus Holtkamp. „Het blijft immers een een flinke hap.”

Rusten

Dan het moment suprême. Eerst proeven we de goudbruin gefrituurde, makroonvormige nierboodjes met een ronde bodem van toast. „Laat de broodjes na het bakken vier minuten rusten. Dan is hij gelijkmatig warm van binnen”, tipt de meester.

Heerlijk! Iets intenser dan een kroket, maar minstens zo lekker. Bovendien is de beleving bij het envelopje van bladerdeeg anders, maar ook smakelijk.

Holtkamp vindt het jammer dat er weinig mensen zijn die weten wat een nierbroodje is. „Als ik het mensen voorschotel, vraag ik altijd of ze zeker weten of ze het willen hebben. Zo’n nierbroodje is niet voor iedereen, maar je moet beide varianten hebben geprobeerd.”