Ⓒ Jonathan Lovekin

Nigel Slater is zo’n voorbeeld van Engelse wellevendheid dat je de eerste vijf minuten van een gesprek gaan over hoe we eruitzien op de beeldverbinding. En dat het reuze meevalt. Pas dan is het tijd om te praten over zijn jongste boek Greenfeast. Groente voor de lente, voor Pasen.