Waarom werkt het ene wel en het andere niet? Het geheim van succesvolle diëten

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

Wouter Cornet: „Mensen zijn vaak niet bereid afscheid te nemen van een ongezond eetpatroon.” Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Afvallen is vaak al een hele klus, maar op gewicht blijven is voor veel mensen een utopie. Dat terwijl dit vaak wel nodig is: de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Psycholoog Wouter Cornet (41) verloor vier jaar geleden 33 kilo en ging daarna op onderzoek naar het geheim van succesvolle diëters.