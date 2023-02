Crispy chocoladeballetjes getest: dit is onze top 3

Ik weet nog goed hoe lekker ik Smarties vond als kind. Bij het eten van z’n schijfje chocolade omhuld met suiker hoorde een vast protocol: eerst zoog je de kleurstof eraf, vervolgens bleef er een dun laagje suiker achter, wat bijdroeg aan de ervaring.

Het volwassen broertje van Smarties waren M&M’s die zijn bedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Amerikaanse leger wilde namelijk hun soldaten wat lekkers meegeven, maar het probleem was dat chocolade snel smelt. Daarom omhulden ze de chocola met een suikerlaagje. De eerste waren trouwens bruin, in 1960 werden hier rood, groen en geel aan toegevoegd en nog later violet. Anno 2015 worden M&M’s gemaakt in de kleuren rood, geel, blauw, bruin, oranje en groen.

De meest verkochte variant zijn de gele zakken met pinda, maar die hebben we al gehad. Deze week testen we crispy M&M’s en de vergelijkbare varianten van huismerken. De balletjes bestaan uit gepofte rijst omhuld door chocolade een laagje suiker.

Het percentage chocolade wisselt nogal, namelijk van 47 tot 65 procent. Het oog wil natuurlijk ook wat: ook het uiterlijk verschilde nogal. De merken M&M en Albert Heijn zagen er het mooist uit, met felle, heldere kleuren en genoeg glans. Jumbo oogde net een fractie fletser, maar de ’choco crisp’ van Plus en ’crispy choco’s’ van Aldi waren twee keer zo klein en hadden een doffe kleur, alsof ze al jaren in het magazijn hadden gelegen. Drie merken scoorden een ruime voldoende, te weten M&M’s, Albert Heijn en Jumbo.

Top 3

1. De fijnproevers haalden de M&M’s er zo uit. „Goed knapperig, mooie heldere kleuren.” „Deze hebben echt extra smaak, hier zit duidelijk meer chocolade in.” Sommige collega’s vonden de M&M’s weer te zoet. Wat de chocolade betreft, het percentage chocolade bedraagt 55 procent, 5 procent minder dan nummer twee, Albert Heijn. €2,55 per 128 g

2. Op een tweede plaats vinden we Albert Heijn terug met hun Crispy Choco’s. Deze variant scoorde eveneens erg goed en is (net als nummer drie) beduidend goedkoper dan het bekende merk hierboven. „Deze lijken net wat minder zoet dan M&M’s, maar hebben wel een mooie kleur.” €1,89 per 210 g

3. Het derde merk dat een voldoende scoorde is Jumbo. „Ik proef zowaar chocolade. De beste ’nepper’als je het mij vraagt.” „Niet super zoet, dat vind ik wel fijn, ook een goede bite.” €1,89 per 210 g