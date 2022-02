Ard (41) emigreerde naar Zuid-Afrika: ’Het voelt soms nog steeds als vakantie’

Wie: Ard Heinkens

Geëmigreerd naar: Zuid-Afrika

Sinds: 2013

Werk: Business Analyst en eigenaar Mascoville chilisauzen

Hoe verliep de emigratie?

„ Mijn zus was een paar jaar eerder al naar Zuid-Afrika geëmigreerd en ik heb haar vaak bezocht. Elke keer werd het voor mij lastiger om weer terug te gaan naar Nederland, ook omdat ik in Nederland weinig verplichtingen had. Ik kon weken in Zuid-Afrika spenderen en dan alsnog niet terug willen. Het land, het weer, de sfeer… Het trok mij aan.”

Hoe verliep het proces?

„Je vertrekt naar een vreemd land waar je niemand kent, ik heb een aantal zekerheden zoals huis en pensioen moeten opgeven om deze stap te maken. Al dat langetermijndenken was in het begin soms moeilijk, maar ik heb er nooit spijt van gehad. Achteraf had ik het eerder moeten doen! Ik had voor 6 maanden geld gespaard en gelukkig vond ik vrij snel een huis, en een baan dankzij mijn zus.

Kaapstad is een kleurrijke stad. Het is helaas wel zo dat veel gemeenschappen nog gescheiden van elkaar leven, door inkomensverschillen maar ook door de ingewikkelde geschiedenis van Zuid-Afrika.

Mijn vrouw en ik wonen in een gemengde buurt. Dat vind ik iets goeds, ook voor mijn dochter om in op te groeien. Ik vind hier goed aansluiting met de rest van de bevolking, met geduld kom je hier een heel eind. Samen eten en samenkomen vinden ze hier erg belangrijk, feestjes duren lang en zijn wat uitbundiger. Niet zoals de kringverjaardagen in Nederland!”

Wat zijn de grootste verschillen tussen Nederland en Zuid-Afrika ?

„Er is een groot inkomensverschil. Dat zie je overal terug: hoe mensen wonen, de kwaliteit van het onderwijs, de gezondheidszorg. Mensen hebben hier niet dezelfde kansen. Wat ik me van Nederland kan herinneren is dat het vrij individualistisch is. In Zuid-Afrika vinden mensen het makkelijker en meer vanzelfsprekend om dingen met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen. Er heerst een ‘het komt allemaal wel goed’-mentaliteit. Een ander groot verschil is dat de huizen goedkoper zijn. Daardoor is het makkelijker om een mooie, vrijstaande woning te vinden. Het weer is natuurlijk ook erg anders. Prachtig! Daar ben ik nog steeds niet helemaal aan gewend, het voelt soms nog steeds alsof ik op vakantie ben.”

Een ander verschil: het is hier absoluut minder veilig dan in Nederland. Je moet altijd bezig zijn met voorzorgsmaatregelen nemen. Geen handtas naast je in de auto, deuren dicht houden, hekken, prikkeldraad, alarmsystemen. Dat zijn wel dingen die je moet accepteren als je hierheen wilt verhuizen. Je moet altijd goed om je heen kijken. Ik heb schrikdraad en een automatisch hek om het huis, let altijd goed op als ik mijn kind uit de auto haal. De politie hier is helaas vaak onderbezet, onderbetaald en matig getraind. Dat maakt het ook lastig om misdaad aan te pakken.”

Zou u ooit nog terugverhuizen?

„Mijn vrouw en ik hebben vorig jaar een dochter geadopteerd. Dat heeft me wel aan het denken gezet, misschien wil zij later wel ergens anders studeren. Ook zou ik misschien ooit nog terug willen voor mijn ouders, maar nu nog niet en dan natuurlijk wel met mijn hele gezin. Het is leuk om eens per jaar op bezoek te gaan naar Nederland, maar thuiskomen is ook elke keer weer fijn!”

Wat was het moment dat u dacht: ik heb de juiste keuze gemaakt?

„Vrij snel na mijn aankomst in Kaapstad. Het gevoel dat ik niet meer terug hoefde voelde echt als een bevrijding. Ik had een leuke baan en kwam vrij snel daarna mijn vrouw tegen. Lot, toeval? Alles viel op z’n plek.”

Wat zijn de af- en aanraders voor mensen die ook overwegen om te emigreren?

„Als je de kans hebt zou ik het aanraden om sowieso eerst naar dat land op vakantie te gaan. Het verruimt je blik en zo kun je je beter voorbereiden. Het staat ook goed op je CV dat je een tijdje in een ander land hebt gewoond: dat laat zien dat je je goed kunt aanpassen. Leen wat geld of spaar genoeg, zodat je echt even ergens kunt wonen en dat normale leven kan meemaken.

Nog een tip: het is goed om je te beseffen dat de mensen die je achterlaat gewoon weer doorgaan met hun leven. Jij vertrekt wel echt, dus bereid je erop voor dat het contact kan verwateren. Voor mij was deze overweging het persoonlijk echt waard, de timing was goed.”