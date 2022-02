Dit mag nooit meer weg: aandenken aan sterke oma

Toen haar oma bijna zestig jaar geleden op 86-jarige leeftijd overleed, was Lilly Koopmans vijftien. „Haar huisje moest leeg en de vijf dochters kwamen bij elkaar om de inboedel te verdelen. Er werden lootjes getrokken voor de voorwerpen van waarde zoals twee mooie schemerlampen, een theewagen, schilderijen en een klok.”

Die voorwerpen had oma vrijwel allemaal van haar dochters gekregen, want zij was niet welgesteld. „Als laatste waren er wat dingetjes over waaruit de kleinkinderen mochten kiezen. Deze houten krijger vond ik in eerste instantie niet zo geweldig, maar ik wilde graag een aandenken hebben.”

Het verhaal erachter vindt Lilly bijzonder. „Oma was gek op Perzische tapijten maar had daar de centjes niet voor. Ze kon een klein tafelkleed kopen op afbetaling: 2,50 per maand. Met een beetje hulp van haar dochters kreeg ze dat voor elkaar. Toen het hele bedrag was afgelost, kreeg ze deze houten krijger van de verkoper cadeau.”

Het mannetje heeft vele verhuizingen overleefd. Alleen zijn zwaard is gebroken, verder is hij gaaf.

Door de jaren heen is Lilly hem steeds meer gaan waarderen. „Ik zie veel meer dan alleen een houten mannetje. Ik zie mijn oma, een stoere en sterke vrouw, voor niets en niemand bang en strijdend als een krijger, tot het bittere einde. Ik weet nu waarom ik toen juist voor dit aandenken koos.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl