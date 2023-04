Verrassende tips om je energieniveau de hele dag op peil te houden

We kennen allemaal het gevoel halverwege de middag dat de energie en motivatie ver te zoeken is. Wil jij die laatste uurtjes van je dag alsnog productief doorkomen? Probeer dan deze tips.

Niks doen

Geef je hersenen tijd om te herstellen. Het leven kan tegenwoordig nogal hectisch zijn doordat we veel van elkaar verwachten en tegelijkertijd zelf goed willen presteren. Hard werken is goed en geeft een voldaan gevoel. Maar om productief te blijven, is het verstandig om regelmatig even al je werk neer te leggen. Dat klinkt eenvoudig, maar deze tip is pas effectief als je even helemaal niks doet. We zijn het gewend om onze ‘vrije’ tijd op te vullen met schermen en sociale media, maar ook dat zorgt niet voor meer energie. Neem een paar minuten pauze en kijk bijvoorbeeld even uit het raam, loop de tuin in of knuffel even met je huisdier.

Langzame koolhydraten

Vermijd snelle koolhydraten. Je hebt vast weleens gehoord of gelezen dat gezonde voeding bijdraagt aan de mate van energie die we hebben. Om je energielevel zo constant mogelijk te houden, is het belangrijk om snelle koolhydraten (suikers) te vermijden. Snelle koolhydraten worden snel opgenomen in het bloed waardoor je bloedsuikerspiegel hoge pieken krijgt. Je voelt je heel even energiek zodra de suiker inkickt, maar daarna daalt je energie enorm. Om je zo energiek mogelijk te voelen, kies je voor langzame koolhydraten, zoals volkoren producten en fruit.

Energie opwekken

Zit je even in een energiedipje, dan kan je heel eenvoudig zelf energie opwekken. Probeer allereerst je houding aan te passen door je schouder te laten zakken en je kin naar je borst te brengen. Knik zachtjes je hoofd een paar keer naar beneden. Een andere manier om energie op te wekken, is door te zingen. Zingen zorgt er namelijk voor dat je lichaam endorfine aanmaakt. Zet een lekker nummer op en laat je even helemaal gaan.

Train je rug

Wist je dat je met een sterke rug minder snel moe bent? Probeer je dus meer te focussen op het trainen van je rug in de sportschool. Ook kan je gemakkelijk thuis een aantal oefeningen doen om je rug sterker te maken.

Mediteren

Heb je al weleens gemediteerd? Tijdens het mediteren ben je jouw brein aan het train en leer je je gedachten onder controle te krijgen. Dit is heel bevordelijk om je energielevel op peil te houden. Ook een middagdutje is ontzettend goed om je dag bomvol energie door te komen. Houd je powernap wel bij maximaal twintig minuten, voor het ultieme effect.