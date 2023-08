Degelijk duurt ‘t langst: deze betrouwbare hatchbacks koop je voor 20.000 euro

Occasionselectie

Hyundai Ioniq (2016 – 2019)

De Ioniq is een prima auto, maar vraagt wat gewenning. Zo is het dashboard nogal vol en druk, maar alles werkt logisch. Eenmaal op weg is het bedieningsgemak juist een sterk punt, mede door de fijne automaat. De tweedelige achterruit is handig bij het inparkeren, maar in de binnenspiegel kijk je steeds tegen die dwarsbalk aan. Pluspuntje is de royale bagageruimte: liefst 550 liter. De lage daklijn vraagt achter erom wat dieper bukken bij het instappen. De hele vormgeving van de Ioniq is ook wat afwijkend, hij moet net in de smaak vallen. Een verbruik van 1 op 20 is prima te halen. Bij de Hyundai-dealer in Velserbroek staat een donkergrijze ‘Comfort’ (2018, 83.000 km) voor € 19.945.

Mazda 3 (2019 – heden)

De vormgeving van de 3 is met geen mogelijkheid saai te noemen, hooguit is het niet je smaak. De vrij bolle achterzijde zorgt voor een flinke dode hoek rechtsachter. De 3 heeft opvallend fijne voorstoelen met een groot verstelbereik, ideaal voor lange Nederlanders! In het interieur valt de keurige afwerking op, de kwaliteit straalt er vanaf. Een minder sterk puntje is de bagageruimte van slechts 327 liter, de 3 Sedan scoort wat dat betreft veel beter. De vijfbak schakelt voorbeeldig, maar een automaat past beter bij het zuinige karakter. De mild-hybrid SkyActiv G 122 rijdt gemiddeld 1 op 16 à 17. Bij een autobedrijf in Beringe staat een rode ‘Luxury’ (2019, 145.000 km) voor € 18.850.

Toyota Auris (2013 – 2019)

Geen merk heeft zoveel ervaring met hybrides als Toyota. Dat merk je tijdens elke rit, de Auris blijft bescheiden op de achtergrond. Een gemiddeld verbruik van 1 op 20 haal je moeiteloos, op lange ritten is hij nog zuiniger. Het bedieningsgemak is overtuigend, mede door de voortreffelijke automatische transmissie. Mede daardoor is het rijcomfort erg goed en de hybridetechniek houdt ook het geluidsniveau bijzonder laag. De bagageruimte is met 360 liter inhoud niet meer dan redelijk. Oké, de Auris is niet de meest spetterende verschijning, maar hoe belangrijk is dat? Er is behoorlijk wat aanbod van occasions. Bij de Toyota-dealer in Weert staat een mooie blauwe met onder meer een panoramadak (2018, 89.000 km) voor € 19.995.

Technische aandachtspunten

Hyundai Ioniq

Bij de Ioniq zijn geen euveltjes bekend die weleens vaker voorkomen. Eén opmerking is op z’n plaats: in het begin van de verkoop van dit model zijn er twee zogenoemde terugroepacties geweest. Bij een vroeg exemplaar is het goed om in de onderhoudshistorie te kijken of die zijn uitgevoerd. Bij auto’s die consequent door een officiële dealer zijn onderhouden, is dit uiteraard altijd in orde. Verder is deze Hyundai bere-betrouwbaar.

Mazda 3

Concreet gaat er met deze Mazda niks mis, maar er is toch een detail dat we kunnen noemen. Als de 12 Volt-accu los is geweest, moet het i-ELOOP-systeem worden ingesteld, wat gedegen vakkennis vergt. Bij vernieuwing van die accu hoort dat er gewoon bij, maar dat kan niet iedereen. Een andere eigenaardigheid ontdekken Mazda-rijders die met een caravan op pad gaan: het waarschuwingssysteem voor de dode hoek maakt dan overuren, wat knap irritant kan worden. Pech kun je dat met de beste wil van de wereld niet noemen.

Toyota Auris

Toyota heeft niet het alleenrecht op heel betrouwbare auto’s, maar die reputatie komt natuurlijk ergens vandaan. Het enige dat bij deze Auris weleens kan voorkomen, is een losse stekker van het hybride-accupakket. De auto rijdt dan nog wel, maar alleen op benzine. Uiteraard is dit een kleinigheidje. Een waarschuwing is op z’n plaats: rijd de tank nooit helemaal leeg, want daarna is de motor niet zomaar weer te starten. Daartoe is een reset van de elektronica nodig.

Beste keus

Vanuit de teleurstelling die we in het intro schetsten, kun je eigenlijk geen foute keuze maken. Kwalitatief zijn ze alle drie uitstekend. Qua verbruik scoren de Ioniq en de Auris heel erg goed, maar de Mazda heeft ook sterke punten. Puur op gevoel: we nemen de Hyundai.

