Anne Franks Goois geluk

Anne (zittend tweede van l.) voor Het Kinderhuisje. In het midden staat jeugdleidster Marie. Ⓒ foto Anne Frank Stichting

Een huis heeft een speciale band met haar bewoners, overleeft hen en maakt vele generaties mee. De bewoner is slechts een passant. De geschiedenis van een huis inspireert schrijvers al eeuwen, want wat als de muren konden praten? Wat zouden ze dan vertellen? Bijvoorbeeld over het ’Het Kinderhuisje’ in Laren, waar Anne Frank voor de oorlog een fijn heenkomen vond.