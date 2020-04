Was Johanna de Waanzinnige wel gek?

Uiteindelijk werd ze door haar vader Ferdinand van Aragon en zoon Karel ongeschikt om te regeren verklaard en opgesloten in een clarissenklooster in Tordesillas. Daar overleed zij deze week 465 jaar geleden, drie jaar voor haar zoon Karel V. Officieel is ze steeds koningin van Castilië gebleven.

Overdreven

Tegenwoordig stellen historici dat het overgeleverde beeld van Johanna als iemand die gek was overdreven is. Ambitieuze mannen, haar vader Ferdinand van Aragon, haar man en later haar zoon, hadden er belang bij haar opmerkelijke gedrag aan te dikken. Het maakte voor hen de weg vrij naar de troon van Castilië, waarop Johanna als opvolgster van haar moeder Isabella recht had.

Dolverliefd

Volgens vertaalster Heleen Peeters was Johanna’s gedrag gezien de omstandigheden zo gek nog niet. „Wanneer ze toch dolverliefd wordt op de prins (waaraan ze werd uitgehuwelijkt en die ze nog nooit had gezien. red.), kort achtereen zes kinderen baart, maar intussen merkt dat haar echtgenoot haar ontrouw is, kunnen we haar woede-uitbarstingen dan begrijpen? Als ze zijn dood niet kan accepteren en langdurig blijft rouwen, is zij dan verdwaasd? Wanneer ze zich niet neerlegt bij de door haar vader en zoon bekokstoofde uitschakeling uit het openbare leven, is zij dan gek?”, schrijft de tolk Spaans in een postuum uitgebracht artikel. Van je familie moet je het hebben.