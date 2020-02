Deze Suzuki is een miniatuur 911

Met de Suzuki SC100 GX betrad het Japanse merk voor het eerst de Nederlandse markt. Hij debuteerde op de AutoRAI in 1979 en werd geleverd tot 1982. In totaliteit werden er 3290 exemplaren in Nederland verkocht. Het model heeft zijn oorsprong in 1971 met de Fronte Coupé die door de befaamde Giorgette Giugiaro werd getekend. Het koetswerk van de coupé evolueerde door tot Cervo en die werd in Europa als SC100 GX geleverd. In Japan was het een Kei-car door zijn compacte afmetingen en piepkleine tweetakt driecilinder. Voor de export werd er in het motorcompartiment achter de achteras een 1,0-liter viercilinder gemonteerd. Met een handgeschakelde vierbak en achterwielaandrijving om de 49 pk op het asfalt over te brengen. Daarmee sprintte de 642 kg wegende coupé in ongeveer zeventien tellen naar 100 km/h. De huidige Suzuki Ignis heeft zelfs nog wat visuele verwijzingen naar deze Sc100 GX. Kijk maar eens naar de inkepingen in de C-stijl van beide auto’s.

Snelheidsbeleving

Heeft de Suzuki SC100 GX Geen indrukwekkende prestaties? Klopt, maar in het interieur van de Suzuki voelt het allemaal héél anders. Voorin staan twee kleine stoelen en achterin is een bankje dat vooral als bagageruimte dienstdoet, want in de neus is nauwelijks opbergruimte. De zitpositie is redelijk en al snel zit je volop te genieten. Niet van woeste snelheid, wel van de pure rijsensaties. Je zit maar een paar centimeter boven het asfalt en alles is drie keer zo heftig. De eikenbomen langs de weg lijken woudreuzen en het brede asfalt een modern F1-circuit. De viercilinder draait gretig toeren, schreeuwt het uit en weet tot zo’n 80 km/h het tempo er lekker in te houden. Met de kort gespatieerde vierbak hou je hem levend, terwijl de schakelhand de pook soepel door de mechanisch aanvoelende slots laat bewegen.

Smijten

Ondertussen vertelt de onbekrachtigde en toch lichte besturing van de Suzuki SC100 GX feilloos de belevenissen van de voorwielen. Hij stuurt met gevoel en luistert goed naar de commando’s. De lichte neus zoekt een beetje en wil net als in een klassieke 911 in den beginne ondersturen. Maar naarmate het tempo oploopt of de lastwissels heftiger worden, begint de kont gemoedelijk mee te sturen. Het pendule-effect van de motor achterin zorgt ervoor dat je hem heerlijk bochten in kunt smijten en behoorlijk hoge snelheden kunt halen. De zware achterkant overstuurt voorspelbaar en laat zich met gemoedelijke correcties weer in het gareel brengen. Zo vergeet je in een 3,2 meter kleine sportcoupé te zitten en waan je jezelf in iets veel exotischer.

Gerestaureerd

Deze miniatuur 911 heeft een leuk rijgedrag, een aaibaar uiterlijk en veel snelheidsbeleving. Het markeert bovendien het begin van Suzuki in Nederland.