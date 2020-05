Familiediner-presentator Bert van Leeuwen: ’In het donker dook ze bij mijn auto op, dat was creepy’

Al twintig jaar doet Bert van Leeuwen in ’Het Familiediner’ ultieme pogingen om familieruzies te beslechten. Zelf heeft hij zelden een conflict, vertelt de zestigjarige presentator. Andere opvallende kenmerken voor iemand die al zo lang in de tv-wereld rondloopt: hij heeft het niet op lange dienstreizen, vindt dat werk sowieso soms te belangrijk wordt gemaakt en de lokroep van de Gooise matras is hem onbekend.