Smaaktest: onze top 5 van lekkerste rijstwafels met zeezout

Toen collega’s opperden om rijstwafels te testen, had ik mijn twijfels. Zouden we überhaupt verschillen kunnen ontwaren? Bovendien is het een gevalletje haat of liefde. De een vindt ze naar piepschuim smaken, de ander eet er zo vijf van op.

Hoewel vele landen hun eigen versie van de rijstwafel hebben, is de westerse versie in 1901 door de botanicus Alexander Pierce Anderson uitgevonden. De Amerikaan werkte voor de New York Botanical Gardens en voerde experimenten uit om de aanwezigheid van water in de kernen van zetmeelkristallen aan te tonen.

Hiervoor gebruikte hij afgesloten buizen met maïszetmeel en tarwemeel en plaatste hij ze in een oven van 260 graden Celsius.

De buizen, onder druk gezet door de temperatuurstijging, explodeerden en het maïszetmeel zwol op tot een witte gepofte massa. Anderson kreeg later bij het bedrijf Quaker Oats de kans om dit toe te passen op andere graansoorten zoals rijst.

Inmiddels liggen ze al decennialang in de Nederlandse supers: met zeezout, kaas of omhuld met chocolade. De merken die tijdens de test het onderspit dolven, waren Van Vlegelaar (Aldi), BIO-logisch (Jumbo) en huismerk G’Woon (Vomar, Coop). „Te hard, droog en smakeloos”, klonk het.

In alle gevallen vroeg men zich bovendien af welke meerwaarde de toevoeging van zeezout eigenlijk heeft. „Dat zal een marketingkwestie zijn.” Toch smaakten deze vijf merken het beste: Van Zoelen (Dirk), Plus, Alnbert Heijn, Bio+ en Jumbo.

„Lekker, goede structuur en dikte.” „Goed krokant en zacht van smaak.” De supervoordelige rijstwafels van Van Zoelen (Dirk) kwamen verrassend als beste uit de bus. €0,30 per 100 gr

Op een tweede plaats eindigden de rijstwafels van Plus. „Een lekker mondgevoel. Ik proef duidelijk zeezout.” „De oneffen bovenkant geeft een fijn mondgevoel.” „Goede bite.” €0,89 pr 120 gr

De extra dikke wafels van Albert Heijn gingen er ook als koek in! „Lekker, dit gaat een beetje richting popcorn.” „Prima wafel, goed luchtig.” „Hij mag wel iets minder dik”, klonk het ook meerdere keren. €0,89 per 120 gr

Op een vierde plaats treffen we Jumbo aan. „Luchtig, knapperig, maar valt wel snel uit elkaar.” „Prima wafel, niets mis mee.” „Goed zout.” €0,88 per 125 gr

Met de rijstwafels van Bio+, te koop bij Lidl, is de top 5 compleet. „De smaak is prima, maar het plakt wel een beetje in je mond.” „Niks mis mee, al proef ik niet veel zout.” €0,59 per 130 gr