Onze poes begraaft haar voer, hoe kunnen we dat gedrag tegengaan?

„Jullie kunnen sowieso zware, keramieken baken voor haar neerzetten die ze fysiek niet kan omgooien. Maar waarschijnlijk komt dit gedrag door een gebrek aan uitdaging of spel in haar leven. Het leven van een jonge kat zonder speelkameraadje binnenshuis is vrij saai.

Daar kan je gelukkig als baasje verschil in maken op vele manieren. Een kat erbij kan uitkomst bieden, ga dan op zoek naar een van ongeveer dezelfde leeftijd en het andere geslacht. Verbouw je huis zodat er meer klautermogelijkheden voor je kat zijn, online vind je hiervoor veel inspiratie. Laat je kat werken of jagen op zijn of haar eten, verstop het eten in een voedingsbal of kijk eens op hersenwerkvoor dekattensite.nl

Als baasje kun je ook spelen met je kat, dit versterkt de onderlinge band en is ook gewoon heel erg leuk om te doen!”

Piet Hellemans beantwoordt wekelijks een ingezonden dierenvraag. Mail: [email protected]