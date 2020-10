Lodewijk Hoekstra en zijn liefde voor levende tuinen

Mede door Corona en het feit dat mensen steeds meer en langer thuis komen te zitten wordt groen en daarmee de natuurlijke leefomgeving steeds belangrijker. De verkoop van planten in tuincentra breken records, mensen gaan steeds meer wandelen in het bos en parken en groene plekken krijgen steeds meer waardering.

Omdat er klimaatverandering ook grote uitdagingen geeft met steeds nattere periodes en langere, zeer warme periodes zal ook hier groen steeds vaker uitkomst bieden, Ook zullen auto’s veel minder ruimte in steden gaan krijgen dus dat geeft ook veel ruimte voor natuur. Oftewel: groen is hot en daar ben ik erg blij mee.

Wel ligt de nadruk alleen nog veel te veel op het zogenaamd decoratiegroen. In tuinen zie je nog steeds bijvoorbeeld veel te veel bestrating en allerlei hardware waarbij er dan minimale ruimte is voor beplanting en dat is dan vooral bedoeld als sierelement.

Levende tuinen

Daarom zal ik zal me hard blijven maken voor levende tuinen waarbij juist de natuur het vertrekpunt is en waarde wordt gecreëerd voor vogels, bijen en bijvoorbeeld het klimaat. Elke tuin kan een stapsteen zijn en een mini-natuurgebiedje, maar dan moeten we op een andere manier naar het begrip tuin gaan kijken.

Minder het gestileerde plaatje, maar vooral een plek die rommelig is en divers qua beplanting. In mijn net uitgebrachte boek Groen Geluk probeer ik mensen te laten zien hoe leuk en makkelijk het is om een positieve impact te creëren door anders te leven en meer met groen te doen en bewustere keuzes te maken.

Deze week een tuinvraag van Rob. Hij wil graag weten hoe je het beste een taxushaag kunt planten. Dat kan dus prima in het najaar, want dit is wat we wel eens het vergeten tuinseizoen noemen. De grond is nog warm van de zomermaanden en planten krijgen veel meer tijd om te settelen, anders dan in het voorjaar waarbij ze gelijk moeten vechten om te overleven.

Taxus kun je het beste kopen met een kluit en niet uit een pot. Als de kluit met juten is ingepakt mag je dat laten zitten want dat verteert vanzelf bij het aanplanten. Verder veel goede compost toevoegen zorgen dat de grond los is en de eerste twee jaar regelmatig water geven.

Paula wil deze week graag weten wat te planten op het graf van haar man. Het is een plek met veel schaduw en ze kan geen water geven. Ik zou kiezen voor planten die je ook in het bos tegenkomt zoals varens, klimop, geraniums en ooievaarsbek. Bolletjes om te verwilderen zoals narcis en blauwe druif werken ook goed.