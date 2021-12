Lezersvraag: hoe krijg ik een gele vlek uit de wc-pot?

Culinair

Recept: Torta de Santiago, amandeltaart met limoncello

Culi-expert Marjolein: „Iedereen is natuurlijk al helemaal in de sinterklaasstemming. Maar gisteren was mijn jongste zoon Valentijn jarig. In ons gezin is het op 4 december dan ook Valentijnsdag. En vandaag trekken we natuurlijk alsnog de pepernoten en banketletters uit de kast. En maken we torta de...